Dembélé regresa al PSG para la Liga de Campeones tras lesión en el muslo

El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, ha sido incluido en la plantilla del PSG que viajará para enfrentarse al Bayer Leverkusen el martes para su partido de la Liga de Campeones, después de haber estado fuera de juego durante más de un mes debido a una lesión en el muslo.

El capitán del PSG, Marquinhos, quien se perdió varias semanas de acción por un problema en el muslo izquierdo, también regresa.

Dembélé sufrió la lesión el 5 de septiembre mientras jugaba para Francia en una victoria 2-0 contra Ucrania en la clasificación para la Copa del Mundo.

El campeón defensor PSG ha ganado sus dos primeros partidos en la fase de liga del torneo.

