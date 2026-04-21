Orioles reincorporan a Adley Rutschman de la lista de lesionados

Los Orioles de Baltimore reincorporaron al receptor Adley Rutschman desde la lista de lesionados antes del juego del martes por la noche en Kansas City.

Rutschman no juega desde el 10 de abril debido a una inflamación en el tobillo izquierdo. Bateó para .294 con seis dobles en sus primeros 10 juegos de la temporada.

Los Orioles designaron al receptor Sam Huff para asignación.

El dos veces All-Star viene de su peor temporada al bate. Bateó para .220 con nueve jonrones y 29 carreras impulsadas el año pasado y disputó apenas 90 juegos.

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