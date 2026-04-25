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Rojos sacan al bateador designado Eugenio Suárez ante los Tigres por problema de espalda

GIGANTES ROJOS
GIGANTES ROJOS (AP)

El bateador designado venezolano de los Rojos de Cincinnati, Eugenio Suárez, fue retirado de la alineación para el primer juego de la serie del viernes por la noche contra los Tigres de Detroit debido a un problema en la espalda.

Los Rojos no dieron a conocer detalles sobre la naturaleza o la gravedad del problema de Suárez.

Suárez, quien firmó en febrero un contrato de agente libre por un año y 15 millones de dólares con los Rojos, batea para .231 con tres jonrones, tres dobles y 11 carreras impulsadas en 25 juegos.

Nathaniel Lowe reemplazó a Suárez como bateador designado el viernes y bateó sexto.

Se esperaba que el regreso de Suárez a Cincinnati aportara más poder en el corazón del orden al bate de los Rojos, junto con el novato Sal Stewart y el campocorto dominicano Elly De La Cruz.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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