Raiders apuestan por el ganador del Heisman Fernando Mendoza con el N° 1 del draft NFL

Los Raiders de Las Vegas esperan haber encontrado por fin a su quarterback franquicia, al elegir al ganador del Trofeo Heisman Fernando Mendoza con la primera selección global la noche del jueves en el draft de la NFL.

Los Raiders contarán con Mendoza para ayudar a enderezar el rumbo de una franquicia que posee tres Trofeos Lombardi, pero que no ha ganado un partido de playoffs desde que apareció en el Super Bowl en la temporada 2002. Pero los Raiders han dejado claro que no apresurarán a Mendoza y, de hecho, firmaron al veterano Kirk Cousins, quien probablemente será el quarterback titular al comenzar la temporada.

Habrá suficiente presión sobre Mendoza y la organización para justificar el uso de la primera selección en un jugador que no figuraba de manera destacada en el radar de la mayoría de los equipos hace un año, aunque la elección de Las Vegas se había anticipado desde hace varios meses.

Mendoza, quien de manera sorprendente condujo a Indiana a su primer campeonato nacional, no asistió al draft en Pittsburgh y optó por verlo con familiares y amigos en Miami.

La última selección global número 1 de los Raiders es recordada como uno de los grandes fracasos en la historia del draft de la NFL. JaMarcus Russell, de LSU, fue elegido primero en 2007 y duró apenas tres temporadas, con marca de 7-18.

¿Fue Mendoza, un quarterback competente durante sus dos años como titular en Cal, un fenómeno de un solo año en Indiana y beneficiario de un sistema favorable para los quarterbacks? ¿O el entrenador Curt Cignetti desbloqueó algo en Mendoza que se trasladará a la NFL? La verdad también podría estar en algún punto intermedio.

Eso se revelará con el tiempo, pero los Raiders tienen algo nuevo: esperanza. Klint Kubiak es el quinto entrenador en jefe de tiempo completo desde que el club se mudó a Las Vegas en 2020, y ha habido una puerta giratoria similar con los quarterbacks.

Pero los Raiders tampoco habían construido el resto del plantel para darle a cualquier quarterback que recibiera los centros una oportunidad justa de tener éxito.

Eso parece estar cambiando.

El gerente general de segundo año, John Spytek, aprovechó el hecho de contar con suficiente espacio en el tope salarial al comprometer casi 300 millones de dólares para ocho jugadores, incluidos el centro Tyler Linderbaum, tres veces Pro Bowl, y el receptor abierto Jalen Nailor.

Los Raiders también recuperan al ala cerrada Brock Bowers, al corredor Ashton Jeanty y al tackle izquierdo Kolton Miller para darle ayuda a Cousins y a Mendoza.

Pero Mendoza también tiene que poner de su parte. Los Raiders llegaron a la noche inaugural del draft con el reloj corriendo. Ahora es el quarterback quien se enfrenta rápidamente a un reloj que avanza.

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