Feria de triples de los Rojos y cuadrangular de Lux los llevan a vencer 4-1 a los Angelinos

Gavin Lux conectó un jonrón de dos carreras temprano y los Rojos de Cincinnati utilizaron tres triples de apertura para vencer a los Angelinos de Los Ángeles 4-1 el lunes por la noche.

TJ Friedl consiguió un sencillo de apertura en la primera entrada ante el cubano Víctor Mederos, quien hacía la segunda apertura en su carrera, y Lux le siguió con su quinto cuadrangular para una ventaja de 2-0.

El dominicano Elly De La Cruz abrió el quinto rollo con su cuarto triple antes de anotar con un elevado de sacrificio de Austin Hays para poner la pizarra 3-1. Hays había disparado un triple en el tercer inning, pero quedó varado.

Ke’Bryan Hayes pegó el tercer triple de apertura de los Rojos cuando el jardinero central venezolano Luis Rengifo dejó que la pelota pasara por encima de su cabeza en la octava. Un elevado de sacrificio de Matt McLain aumentó la ventaja a 4-1. Los tres triples fueron la mayor cantidad para los Rojos desde que conectaron cinco en una victoria de 17-9 sobre los Rockies de Colorado en el Coors Field el 13 de julio de 2019.

Brady Singer (11-9) lanzó seis entradas para Cincinnati y solo permitió un doble productor de Taylor Ward en la primera. Singer tiene un récord de 3-1 en cuatro aperturas en agosto, cediendo cinco carreras en 21 entradas y dos tercios de labor.

Scott Barlow reemplazó a Luis Mey con dos en base y dos fuera en el octavo y ponchó a Jo Adell para mantener la pizarra 4-1. Barlow ponchó a tres más en la novena para su primer salvamento de la temporada.

Mederos (0-1) permitió tres carreras con nueve hits y tres bases por bolas en cinco entradas.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte bateó de 5-2 y Elly de la Cruz de 5-1 con una anotada.

Por los Angelinos, el cubano Yoan Moncada de 4-1.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.