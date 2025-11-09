Mitchell logra canasta clave con 34 segundos restantes y Cavaliers vencen a Bulls 128-122

Donovan Mitchell anotó ocho puntos consecutivos en 1:05 minutos, incluyendo la canasta que puso a los Cavaliers en ventaja con 34 segundos restantes, para que Cleveland derrotara el sábado 128-122 a los Bulls de Chicago.

Los Cavs cerraron el encuentro con una racha de 12-0.

Chicago construyó una ventaja de 122-116 mediante dos tiros libres de Tre Jones con 1:47 minutos por jugar antes de que Mitchell se encendiera con tres encestes sucesivos, incluyendo una jugada de tres puntos. Mitchell anotó 26 de sus 29 unidades en la segunda mitad por los Cavaliers, quienes remontaron una desventaja de 19 puntos.

De’Andre Hunter consiguió su mejor marca de la temporada con 29 puntos, en tanto que Evan Mobley registró 24 unidades y ocho rebotes por Cleveland, que ha ganado cuatro compromisos seguidos. Mitchell también sumó seis rebotes y seis asistencias.

Isaac Okoro anotó 19 puntos y Jalen Smith registró 18 unidades y 11 rebotes en 19 minutos desde el banquillo por los Bulls. Jones añadió 17 puntos y Josh Giddey aportó 15 tantos, nueve rebotes y seis asistencias.

Chicago ha perdido tres de cuatro encuentros desde que comenzó la temporada con cinco victorias consecutivas.

