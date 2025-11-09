Hawks arrollan 122-102 a Lakers; Gueye logra récord personal con 21 puntos

Mouhamed Gueye impuso un récord personal con 21 puntos, Dyson Daniels sumó diez unidades, 13 asistencias y ocho rebotes, y los Hawks de Atlanta se sobrepusieron a una serie de lesiones, para aplastar el sábado 122-102 a los Lakers de Los Ángeles y emparejar su foja en 5-5.

Los Hawks ganaban por 30 puntos a pesar de jugar sin tres de sus cinco titulares. Su astro Trae Young está fuera de juego por una torcedura del ligamento medial colateral. Nickeil Alexander-Walker, Nikola Durisic, Jalen Johnson y Kristaps Porzingis (descanso) también estuvieron inactivos.

Aun así, Atlanta tomó una ventaja de 37-20 después del primer cuarto gracias a 11 puntos de Gueye, quien jugó de inicio por segunda vez en la temporada y ayudó también con siete rebotes y siete asistencias.

Los Hawks mantuvieron el impulso en el segundo cuarto para ampliar la ventaja a 62-47. Los Ángeles la redujo a diez antes de que Atlanta respondiera con un par de triples, terminando la mitad con una ventaja de 68-54.

Para el tercer cuarto, los Hawks estaban arriba por 26 puntos, la mayor ventaja de la franquicia contra los Lakers a esas alturas de un partido desde 1959.

