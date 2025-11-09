Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Hawks arrollan 122-102 a Lakers; Gueye logra récord personal con 21 puntos

AP Noticias
Sábado, 08 de noviembre de 2025 23:23 EST
LAKERS-HAWKS
LAKERS-HAWKS (AP)

Mouhamed Gueye impuso un récord personal con 21 puntos, Dyson Daniels sumó diez unidades, 13 asistencias y ocho rebotes, y los Hawks de Atlanta se sobrepusieron a una serie de lesiones, para aplastar el sábado 122-102 a los Lakers de Los Ángeles y emparejar su foja en 5-5.

Los Hawks ganaban por 30 puntos a pesar de jugar sin tres de sus cinco titulares. Su astro Trae Young está fuera de juego por una torcedura del ligamento medial colateral. Nickeil Alexander-Walker, Nikola Durisic, Jalen Johnson y Kristaps Porzingis (descanso) también estuvieron inactivos.

Aun así, Atlanta tomó una ventaja de 37-20 después del primer cuarto gracias a 11 puntos de Gueye, quien jugó de inicio por segunda vez en la temporada y ayudó también con siete rebotes y siete asistencias.

Los Hawks mantuvieron el impulso en el segundo cuarto para ampliar la ventaja a 62-47. Los Ángeles la redujo a diez antes de que Atlanta respondiera con un par de triples, terminando la mitad con una ventaja de 68-54.

Para el tercer cuarto, los Hawks estaban arriba por 26 puntos, la mayor ventaja de la franquicia contra los Lakers a esas alturas de un partido desde 1959.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in