Falleció Mike Ditka, el entrenador que dirigió a los Bears de Chicago a ganar el Super Bowl

Mike Ditka, quien ganó títulos de la NFL como jugador y entrenador con los Bears de Chicago, ha fallecido. Tenía 86 años.

La familia de Ditka anunció la muerte el viernes en un comunicado.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre, abuelo y amigo, Mike Ditka", dijo la familia. "Aunque el mundo conocía a Mike como un jugador de fútbol americano miembro del Salón de la Fama, un entrenador legendario y el líder del equipo campeón del Super Bowl XX de los Bears de Chicago, nosotros lo conocíamos como el corazón de nuestra familia. Mike será extrañado más allá de toda medida y recordado para siempre”.

Apodado “Iron Mike” como jugador, Ditka ayudó a revolucionar la posición de ala cerrada, y luego pasó a la banda y asumió como entrenador de Chicago. Su equipo de 1985 contó con una de las defensas más dominantes que haya tenido el deporte. También tenía suficientes personalidades desbordantes como para grabar un video de rap, “The Super Bowl Shuffle”, y respaldar sus alardes en el partido por el campeonato tres meses después.

Tras retirarse como entrenador, Ditka se convirtió en restaurador, promotor publicitario y personalidad de televisión, además de un firme defensor de mejores beneficios médicos y de jubilación para los exjugadores.

Ditka era duro y hosco, el Bear por excelencia. Hacía de todo, desde pedir fuera del menú hasta derribar a los profundos defensivos con un gruñido. Su ciudad adoptiva disfrutaba cada minuto.

Aún venerado como “Da Coach” y maestro de ceremonias de los Bears de 1985, uno de los equipos campeones del Super Bowl más dominantes y quizá más alocados en la historia de la liga. Ditka fue exaltado en los Salones de la Fama del fútbol americano universitario y profesional, y los Bears dijeron durante una ceremonia en 2013 que su camiseta con el número 89 será la última que el equipo retire.

Nació en Carnegie, Pensilvania, hijo de un soldador que cambió el apellido familiar de Dyczko. Creció en la cercana Aliquippa, cerca de las minas de carbón y las plantas siderúrgicas que salpicaban la parte occidental del estado; fue un atleta grande y talentoso en tres deportes y All-American en Pitt, cuyo estilo contundente hizo que su primer apodo, “Iron Mike”, le quedara perfecto.

Elegido en el quinto puesto global por George Halas, el recio propietario de Chicago, en el draft de 1961, Ditka obtuvo después los honores de Novato del Año, múltiples selecciones al Pro Bowl y el campeonato de la NFL de 1963. En el proceso, él y John Mackey, de Baltimore, cambiaron para siempre la posición de ala cerrada y los esquemas ofensivos. Era un ariete como bloqueador, pero Ditka tenía la misma probabilidad de atrapar un pase corto y rebotar como una bola de pinball a través de toda una secundaria, o de dejar atrás a un profundo solitario en un envío largo para touchdown.

Dejó Chicago en 1966 y jugó brevemente para Filadelfia y Dallas. En 1973 pasó a la banda como asistente del venerado Tom Landry y permaneció con los Cowboys durante ocho temporadas, antes de regresar con una bienvenida de héroe a Chicago como entrenador en jefe en 1982.

El regreso de Ditka a los Bears duró 10 tumultuosos alos, incluidos cinco títulos consecutivos de la División Central de la NFC, la victoria en el Super Bowl, una condena por conducir bajo los efectos del alcohol, un ataque al corazón, una prolongada disputa con el coordinador defensivo Buddy Ryan y, finalmente, un nuevo apodo: “Da Coach”.

Para el linebacker miembro del Salón de la Fama Mike Singletary, las semillas de lo que vendría se plantaron en la primera reunión de Ditka con el equipo. Expuso su visión y afirmó que Chicago estaría en el Super Bowl en tres años, y que muchos de los jugadores en la sala no seguirían allí para entonces.

“Cuando lo escuché por primera vez al entrar en la sala, para mí el coach Ditka tenía la oportunidad de ser el mejor entrenador de todos los tiempos porque tenía ese fuego", comentó Singletary en la celebración del 100mo aniversario de los Bears en junio de 2019. "No sé cómo entrenaba George Halas. Pero puedo imaginar que el fuego, la intensidad y la pasión que el coach Ditka irradiaba ese primer día marcaron el tono de exactamente lo que dijo: ‘Dentro de tres años, vamos a estar en el Super Bowl’. Y eso fue en 1982. En el 85, estuvimos allí y fue por esa visión”.

Los enfrentamientos públicos con Ryan reflejaban las batallas tras bambalinas que Ditka libraba al intentar contener a un equipo erizado de personalidades desbordantes.

“Era más que un equipo. Era un equipo de personajes con carácter que jugaba para un loco, que lo dejaba ser loco y se divertía haciéndolo y no se disculpa por ello jamás. Yo no querría ser uno de esos tipos de traje caminando por la banda hoy", dijo Ditka una vez. “No tengo ningún deseo de ser eso. Yo era lo que era y ellos eran lo que eran y, maldita sea, fue divertido”.

No fue sino hasta que dos docenas de jugadores grabaron “The Super Bowl Shuffle” —un audaz video de estilo rap difundido tres meses antes del juego por el título de 1986— que el resto del mundo del fútbol americano se preguntó si Ditka estaba perdiendo el control.

Sus jugadores nunca lo pensaron.

El quarterback Jim McMahon explicó una vez: “Lo llamamos ‘Sybil’ por esa chica de la película. Ya sabes, la que tenía todas esas personalidades. Mike puede estar calmado un minuto y al siguiente lanzar un portapapeles. La gente no entiende eso, pero nosotros sí”.

Los Bears demolieron 46-10 a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl, pero Ditka solía decir que lamentaba haber hecho que McMahon y el tackle defensivo William “The Refrigerator” Perry corrieran para touchdowns en lugar de Walter Payton, el leal y sufrido corredor de Chicago.

Ryan se marchó poco después para un puesto como entrenador en jefe en Filadelfia. Aunque los Bears siguieron siendo contendientes durante la mayor parte de los siguientes cinco años, una temporada de 5-11 provocó la salida de Ditka en 1992.

Tras una ausencia de cinco años, regresó a entrenar con los Saints de Nueva Orleans, pero no logró revitalizar a la franquicia. Después de una miserable temporada de 1999 que terminó con marca de 3-13 —la peor de Ditka como jugador o entrenador— dejó la banda para siempre.

Su rostro y su porte eran ya tan conocidos que un segundo acto se convirtió en una transición sencilla. Ditka empezó a construir una cadena de restaurantes y apareció interpretándose a sí mismo en comedias de situación televisivas desde “Cheers” hasta “Third Rock from the Sun”, así como en programas como “L.A. Law” y “Saturday Night Live”.

También se mantuvo cerca del juego como analista de la NFL y figura de programas de día de partido en ESPN. El alto perfil de Ditka también lo convirtió en un defensor eficaz para conseguir mejores beneficios de salud y jubilación para los exjugadores.

Su nombre también circuló durante años en los círculos políticos de Illinois. Aunque nunca se postuló a un cargo, Ditka se describía como un conservador acérrimo y fue mencionado varias veces como posible candidato republicano, incluida una contienda al Congreso contra el entonces representante estatal Barack Obama para el Senado de Estados Unidos.

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Litke es un columnista deportivo retirado de AP.

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