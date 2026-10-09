Dirigentes del fútbol europeo se quejan por el calendario de 4 partidos de las selecciones

Las federaciones europeas de fútbol le comunicaron a la UEFA que no están contentas con los nuevos bloques ampliados de cuatro partidos de encuentros internacionales que terminaron esta semana.

Jugadores lesionados como Kylian Mbappé se perdieron demasiados partidos, Erling Haaland pidió ser sustituido en el cuarto encuentro de Noruega, los recursos se vieron al límite para los entrenadores de países más pequeños y se impusieron exigencias adicionales de tiempo y dinero a aficionados y patrocinadores.

Un “desastre”, afirmó un funcionario de una de varias federaciones que hablaron con The Associated Press al margen de una reunión de la UEFA a puerta cerrada el jueves en Berlín. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar el debate confidencial.

La UEFA indicó que recopilará sus opiniones para sopesar una presentación ante la FIFA sobre el bloque de 16 días que combinó lo que antes eran dos pausas separadas de dos partidos en septiembre y octubre.

Aun así, el bloque de cuatro partidos al inicio de la temporada queda fijado por cuatro años más en el calendario de partidos internacionales gestionado por la FIFA, que está definido hasta 2030. Ese año, las selecciones nacionales en Europa disputarán cuatro partidos entre el 23 de septiembre y el 8 de octubre. El próximo año serán encuentros de clasificación para la Eurocopa de 2028.

Los clubes europeos llevan tiempo buscando pausas internacionales más largas

Desde hace tiempo, los clubes europeos desean menos pausas, pero más largas, para los partidos internacionales, con el objetivo de limitar la interrupción de sus temporadas y reducir los viajes de larga distancia de sus jugadores procedentes de fuera del continente.

Aun así, las últimas tres semanas no han sido populares para un club de la Liga de Campeones, cuyo entrenador dirigió a su selección nacional, Croacia, durante dos años, incluido el Mundial de 2014.

“Ahora tenemos el problema de no solo tener al jugador ocasional que regresa lesionado, sino también el hecho de que pasas dos o dos semanas y media sin ningún impulso”, manifestó esta semana el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovač. “En cierto sentido, ahora todos empezamos desde cero”.

La FIFA ve un beneficio global en pausas más largas

Fuera de Europa, la FIFA ha señalado que la pausa más larga permitió disponer de tiempo para torneos regionales como la Copa del Golfo Árabe, de ocho equipos, disputada del 23 de septiembre al 6 de octubre en Arabia Saudí.

La FIFA impulsó la condensación de las pausas internacionales en 2021 como parte de su propuesta de un Mundial bienal, y posteriormente actualizó su calendario del fútbol masculino.

El calendario establece cuándo los clubes deben liberar a los jugadores para compromisos internacionales, incluido el Mundial, en el que la FIFA paga cientos de millones de dólares a clubes de todo el mundo cuyos futbolistas representaron a sus selecciones nacionales.

Tras la reunión de la UEFA el jueves, los dirigentes señalaron que solo Azerbaiyán, entre las 55 federaciones miembro, se pronunció en una defensa clara de la gestión del calendario por parte de la FIFA.

El calendario de 4 partidos de las selecciones llega tras el Mundial más largo

La pausa de cuatro partidos llegó dos meses después del Mundial más largo de la historia, el primero con 48 selecciones y en el que Noruega jugó hasta julio tras alcanzar los cuartos de final.

“Para quienes juegan en la Liga de Campeones y han tenido pocas vacaciones, es más brutal que para los demás”, comentó el seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, sobre el calendario y después de sustituir a Haaland en la segunda parte de una derrota el domingo ante Portugal.

Haaland afronta una semana intensa con el Manchester City, con la visita a Liverpool el domingo en la Liga Premier y luego en casa ante el Paris Saint-Germain el miércoles por Liga de Campeones.

Las selecciones nacionales europeas volverán a convocar a jugadores para concentraciones que comienzan el 9 de noviembre para disputar dos partidos que completan la fase de grupos de la Liga de Naciones.

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El periodista deportivo de AP Ciarán Fahey contribuyó a este reportaje

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