Los campeones Seahawks van por el invicto de los 49ers y la supremacía en el Este de la NFC

La última vez que los Seahawks y los 49ers se vieron las caras, San Francisco salió de Seattle con una aplastante derrota de 41-6 en la ronda divisional y las maletas listas para unas largas vacaciones.

El segundo cuarto de la temporada inicia con una oportunidad de venganza para Brock Purdy y los 49ers (4-0). Pueden validar su registro inmaculado y tomar una sólida ventaja en el Este de la Conferencia Nacional.

Para los Seahawks (3-1), campeones del Super Bowl, el encuentro del domingo en casa les abre la puerta hacia el liderato del sector y a ratificar su dominio reciente sobre unos 49ers que han salido con la derrota en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos ante Seattle.

San Francisco espera que este domingo las cosas sean distintas. Llega equipado con la segunda mejor ofensiva en puntos anotados, la tercera mejor defensiva en ese mismo rubro, y Purdy, un quarterback que aún no ha sido capturado en lo que va de la campaña.

Será un reto formidable para la defensiva de Seattle, número uno en yardas totales y yardas contra el pase concedidas en toda la liga y una unidad que limitó a San Francisco a tan sólo nueve puntos totales a lo largo de sus últimos dos enfrentamientos.

A la ofensiva, los Seahawks han anotado al menos 30 unidades en cada uno de sus últimos tres partidos, el receptor Jaxon Smith-Njigba es cuarto en toda la NFL con 481 yardas y seis recepciones de touchdown. Pero será un desafío distinto para una defensiva que en sus últimos tres partidos ha tenido que lidiar con dos de las seis peores ofensivas de toda la liga.

Raiders (3-1) en Nueva Inglaterra (2-2)

Luego de alcanzar el Super Bowl más reciente, las expectativas sobre Drake Maye y los Patriots eran enormes. No han estado a la altura en lo que va de esta temporada.

Los Raiders han estado del otro lado del espectro con tres victorias en sus primeros cuatro encuentros luego de ganar apenas tres duelos en toda la campaña pasada.

La visita de los Raiders (3-1) a Foxborough le da al entrenador debutante Klint Kubiak la oportunidad de consolidar su buen momento, que los ha llevado a anotar al menos 26 puntos en sus primeros cuatro duelos de la campaña, algo que no conseguían desde 2002 —año en que los Raiders alcanzaron el Super Bowl por última vez. El quarterback Kirk Cousins podría de paso resucitar su carrera a los 38 años de edad.

A los Patriots (2-2) un triunfo dominical les permitiría dejar atrás un inicio incierto en el que Maye tiene 12 pérdidas de balón en apenas cuatro partidos un año después de ser nombrado al primer equipo All-Pro y finalizar segundo en la votación a Jugador Más Valioso. El triunfo de la semana pasada en Buffalo fue un paso en la dirección correcta, ahora Nueva Inglaterra busca su primera racha ganadora de la temporada,

El detalle es que, de alguna manera, los Raiders se han convertido en una némesis reciente para los Patriots. Incluso la campaña anterior, cuando dos equipos navegaron por rumbos completamente opuestos, Las Vegas se impuso 20-13 en el primer duelo de la campaña para llegar a tres victorias consecutivas sobre Nueva Inglaterra.

Cousins encabeza a toda la NFL con 11 pases de anotación y ha lanzado al menos dos en cada compromiso este año. Pero enfrente tendrá a la quinta mejor defensiva aérea de la NFL, la cual ha permitido menos de 190 yardas en tres de cuatro partidos este año.

El resto de la jornada

La quinta semana de acción en la liga comenzó el jueves con el triunfo de los Buccaneers por 24-16 sobre Dallas. Bucky Irving corrió para 165 yardas, la mayor cifra en su carrera, incluido un acarreo de 72 yardas para preparar la escena del touchdown que dio la ventaja definitiva a Tampa Bay (1-4), que logró su primera victoria de la campaña.

Los Cowboys (2-3) continuaron con un inicio desalentador de temporada, esta vez con una ofensiva que por momentos fue tan descuidada como lo ha sido la defensa en ambas campañas bajo las órdenes del entrenador Brian Schottenheimer.

La acción continúa el domingo a primera hora cuando los Eagles (2-2) se midan a los Jaguars (3-1) en el que será el 46to partido de campaña regular en Londres. Filadelfia no contará con su estelar running back Saquon Barkley debido a una lesión en el tendón de la corva. Jacksonville tiene registro de 7-7 en partidos disputados fuera de territorio estadounidense.

En más acción el domingo: Bears (3-1) en Green Bay (2-2); Texans (0-4) en Tennessee (0-4); Bengals (2-2) en Miami (0-4); Vikings (4-0) en Nueva Orleans (1-3); Browns (3-1) en NY Jets (1-3); Colts (2-2) en Pittsburgh (2-2); Giants (3-1) en Washington (1-3); Broncos (2-2) en LA Chargers (0-4); Lions (2-2) en Arizona (1-3), y Ravens (3-1) en Atlanta (2-2).

La jornada concluye el lunes con la visita de los Bills (3-1) a casa de los Rams (2-2), en un duelo entre las dos mejores ofensivas en yardas totales en lo que va de temporada. Bills y Rams iniciaron la temporada como dos de los tres máximos favoritos a ganar el Super Bowl, según las casas de apuestas.

Chiefs (4-0) y Panthers (2-2) tienen semana de descanso.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes