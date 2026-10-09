Los Knicks pausan negociaciones de contrato y se enfocan en la temporada

Los Knicks de Nueva York están concentrados ahora en defender su título de la NBA y se preocuparán por las negociaciones contractuales más adelante.

Eso significa que Karl-Anthony Towns y Josh Hart tendrán que esperar por las extensiones que esperaban concretar antes de la temporada.

Los Knicks indicaron el viernes que eso no ocurrirá, lo que quizá prepare el terreno para una situación incómoda con algunos de sus jugadores más importantes.

“Como organización, toda nuestra atención está puesta en prepararnos para la próxima temporada y ofrecer otro año del que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos. Como resultado, no estaremos negociando extensiones de contrato hasta más adelante en la temporada y nos mantendremos enfocados únicamente en prepararnos para el inicio de la temporada”, dijo un portavoz del equipo en un comunicado.

Los Knicks ganaron en junio su primer campeonato de la NBA desde 1973, pero el propietario James Dolan dijo poco después que el equipo evitaría gastar lo suficiente como para activar las sanciones que se aplican cuando un equipo alcanza el segundo umbral (“second apron”) del tope salarial.

Volvieron a firmar a la mayoría de sus agentes libres importantes, pero las negociaciones para extensiones con Towns y Hart, además del suplente clave Deuce McBride, no han avanzado mucho. Towns, elegido All-Star en ambas temporadas desde que llegó a Nueva York, parece especialmente decepcionado, según comentarios que hizo recientemente. Es elegible para un contrato de cuatro años por 276 millones de dólares. Tiene previsto ganar 57 millones de dólares esta temporada y cuenta con una opción de jugador de 61,1 millones de dólares para 2027-28.

Hart ganará 21 millones de dólares esta temporada y los Knicks tienen una opción para 2027-28 por 22,4 millones de dólares. Reconoció que las situaciones contractuales podrían dificultar que los jugadores se concentren, y también señaló lo que eso podría significar cerca de la fecha límite de traspasos.

“Tienes situaciones así y nunca sabes qué va a pasar. Pero para mí, mientras vista esta camiseta, voy a jugar tan duro como pueda por mis compañeros y por la ciudad, así que ojalá podamos resolverlo. Pero sabemos que es un negocio, y sabemos que si algunas de estas cosas no se resuelven para febrero, podría ser una conversación diferente”, señaló el alero el mes pasado, cuando los Knicks se presentaron al campamento de entrenamiento.

Los Knicks abren su temporada el 20 de octubre contra LeBron James y los 76ers de Filadelfia .

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