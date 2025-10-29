Fallece leyenda de Raiders George Atkinson, conocido por sus duros golpes

George Atkinson, ex safety de los Raiders conocido por su juego rudo que infundía miedo en los rivales, ha fallecido. Tenía 78 años.

Los Raiders informaron que la familia de Atkinson comunicó al equipo el fallecimiento el lunes. Sin revelar la causa, el equipo añadió que su exjugador murió en el estado de Georgia.

Los Raiders describieron a Atkinson como el ancla de la secundaria "Soul Patrol" del equipo en la década de 1970, que ayudó a llevar al conjunto a su primer título de Super Bowl. Atkinson permaneció conectado con la organización hasta su muerte.

"Las contribuciones de George como amigo y mentor para todos en la organización de los Raiders continuaron mucho tiempo después de su carrera como jugador. Su personalidad genuina y su maravilloso sentido del humor serán profundamente extrañados por todos los que lo conocieron", afirmó el equipo en un comunicado.

Atkinson jugó 144 partidos en su carrera, pasando diez temporadas con los Raiders de Oakland y una última con los Broncos de Denver. Participó en siete finales de la Liga o Conferencia Americana y ayudó a los Raiders a ganar el Super Bowl tras la temporada de 1976.

Las 33 intercepciones en su carrera durante la temporada regular y los playoffs lo ubican en el cuarto lugar de todos los tiempos para los Raiders, pero era más conocido por su juego duro.

"El fútbol americano es un deporte de colisión", dijo Atkinson al San Jose Mercury News en una entrevista de 2016. "Si no tienes cierta mentalidad, te sacarán del juego".

En aquella entrevista, Atkinson había revelado que sufría síntomas consistentes con la encefalopatía traumática crónica.

Atkinson se unió a los Raiders después de ser seleccionado en la séptima ronda del draft de 1968. Fue parte de una generación estelar del draft que incluyó a los miembros del Salón de la Fama Ken Stabler y Art Shell, así como a los corredores Marv Hubbard y Charlie Smith, quienes ayudaron a convertir el equipo en uno de los mejores de la liga en la década de 1970.

"Nos convertimos en parte del núcleo de los Raiders a partir de ese draft", dijo Atkinson una vez al sitio Web del equipo. "Llevamos el platedo y negro con orgullo. Entendimos cuál era la tradición y que teníamos que estar a la altura".

Atkinson fue una parte importante de eso, casi desde el principio, anotando en una devolución de despeje de 86 yardas en su debut profesional. Fue seleccionado para el Pro Bowl de la AFL en sus dos primeras temporadas por su desempeño como regresador y back defensivo, y más tarde se convirtió en parte del dúo de safeties más temido de la NFL después de que Jack Tatum fue seleccionado en la primera ronda en 1971.

En una era en la que los receptores tenían poca o ninguna protección al avanzar, Atkinson y Tatum infligían duros castigos a cualquiera que lo intentara.

"Nunca salimos al campo con la intención de tratar de lastimar a alguien, pero salimos con la intención de hacer nuestro trabajo", dijo Atkinson en ese momento. "Si no quieres que te golpeen, es mejor no aparecer cuando jugamos el domingo. Te garantizo que te golpearán".

Los golpes más famosos de Atkinson fueron contra Pittsburgh y el receptor del Salón de la Fama Lynn Swann. Lo dejó fuera de la final de la Americana de 1975 y luego nuevamente en el partido inaugural de la temporada de 1976 con un golpe de antebrazo en la nuca, en una jugada en la que Swann ni siquiera recibió el balón.

"Quizás fue un poco contra las reglas, pero ésa era la forma en que George marcaba el tono del partido", dijo Stabler más tarde en una entrevista con NFL Films.

El segundo golpe a Swann llevó al entrenador de Pittsburgh, Chuck Noll, a referirse a Atkinson como parte del "elemento criminal" en la NFL. Atkinson demandó a Noll por difamación, pero perdió la demanda.

Los hijos mellizos de Atkinson, George III y Josh, jugaron fútbol americano en Notre Dame. George Atkinson III tuvo una breve carrera en la NFL que incluyó un período con los Raiders.

Josh se suicidó en 2018 y George III falleció por la misma causa en 2019.

