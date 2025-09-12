Stay up to date with notifications from The Independent

Con 3 hits y 3 impulsadas, Wagaman lleva a Marlins a victoria 5-0 sobre los Nacionales

AP Noticias
Jueves, 11 de septiembre de 2025 22:13 EDT
NACIONALES-MARLINS
NACIONALES-MARLINS (AP)

Eric Wagaman conectó tres hits e impulsó tres carreras, Ryan Weathers permitió cinco imparables y recetó cuatro ponches en cinco innings durante su primera aparición en tres meses, y los Marlins de Miami vencieron el jueves 5-0 a los Nacionales de Washington.

Weathers (2-1), quien había estado fuera desde el 7 de junio por una distensión en el músculo dorsal izquierdo, fue activado de la lista de lesionados el jueves.

El novato Jakob Marsee conectó un doble y un sencillo por los Marlins, quienes dividieron la serie de cuatro juegos. Miami ganó además por 7-6 la serie de la temporada contra su oponente de la División Este de la Liga Nacional.

Los Marlins anotaron rápidamente contra el abridor de Washington, MacKenzie Gore (5-14), con un elevado de sacrificio del dominicano Heriberto Hernández y un sencillo impulsor de Wagaman en la primera entrada.

Wagaman conectó un doble de dos carreras y anotó con un elevado de sacrificio de Joey Wiemer en la octava.

Tyler Phillips siguió a Weathers con dos innings de relevo antes de que el dominicnao Ronny Henriquez y Michael Petersen lanzaran una entrada cada uno para completar la blanqueada.

Gore, quien también fue activado de la lista de lesionados el jueves, permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas. No había lanzado desde el 30 de agosto debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 4-1.

Por los Marlins, los dominicanos Ramírez de 4-1, Hernández de 1-0 con una remolcada. El cubano Víctor Mesa sin turno oficial pero con una anotada. Los venezolanos Máximo Acosta de 3-0, Javier Sanoja de 2-0. El boricua Brian Navarreto de 4-0.

