España y Argentina empatan 0-0 al descanso de la final del Mundial

España insinuó más peligro y generó los únicos dos remates a puerta, pero no pudo pasar del empate sin goles al descanso de la final de la Copa del Mundo contra Lionel Messi y la campeona defensora Argentina.

Después de algunos amagues de la Albiceleste por adelantar líneas, el partido del domingo pasó a disputarse en el mediocampo. Ahí fue donde España logró tener más control del balón.

La primera media hora deparó escasas ocasiones, con el arquero argentino Emiliano Martínez exigiéndose más para repeler remates de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Cumplida la primer pausa de hidratación, Argentina se replegó. Messi quedó muy aislado arriba, mientras que su socio de ataque Julián Álvarez se sacrificó corriendo en un empeño vano para desbordar a la bien plantada defensa española.

Por la banda derecha, Lamine fue un constante dolor de cabeza para Nicolás Tagliafico.

La nota negativa para Argentina fue la salida por lesión del defensor central Lisandro Martínez, reemplazado por Nicolás Otamendi, cerca del final de la primera parte. Lisandro había sido amonestado poco antes.

Argentina busca su cuarto título y convertirse en el primer equipo que lo revalida desde Brasil en 1958 y 1962. España quiere su segunda corona y podría convertirse en la primera nación en ostentar simultáneamente las coronas del Mundial tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

La Albiceleste hizo tres cambios respecto de su once titular de la victoria contra Inglaterra en las semifinales. los mediocampistas Rodrigo De Paul y Nico González ingresaron junto al lateral derecho Gonzalo Montiel, por Leandro Paredes y Nahuel Molina, además del atacante Giuliano Simeone.

España mantuvo intacto su once con respecto a las últimas dos rondas eliminatorias.

Es el partido número 104 del Mundial más grande de la historia, un torneo de 48 equipos que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

Con más partidos que en cualquier Mundial anterior, no sorprendió que también se anotaran más goles que en todas las demás ediciones: 307 antes del domingo.

El espectáculo no se ha limitado simplemente al fútbol.

Post Malone encabezó la ceremonia de clausura, que comenzó unos 90 minutos antes de que estuviera previsto el inicio de la final y apenas unos minutos después de que Messi y Argentina llegaron al estadio. El show del entretiempo —una primicia para la FIFA— tiene como otros artistas principales a Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, junto con Burna Boy, el director venezolano Gustavo Dudamel, el coro PS 22 con la participación de Coldplay, e incluso personajes de Plaza Sésamo y los Muppets.

También acudió al estadio el presidente Donald Trump y se contempla que forme parte de la entrega del trofeo al concluir el partido.

En una entrevista difundida el domingo por la tarde, antes de la final, Trump dijo: "No voy a tomar partido, simplemente creo que es muy difícil apostar en contra de Messi. Es grandioso”.

Argentina saltó con su tradicional casaca albiceleste con rayas verticales. España lució un uniforme predominantemente rojo con mangas azul marino.

El esloveno Slavko Vinčić es el árbitro.