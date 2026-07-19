Yamamoto lanza juego de 4 hits y Ohtani lidera ataque en triunfo de Dodgers 8-2 ante Yankees

Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego de cuatro hits para su primer juego completo de temporada regular en 66 aperturas en las Grandes Ligas, y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el domingo 8-2 a los Yankees de Nueva York en el primer duelo de su doble cartelera diurna-nocturna.

Shohei Ohtani conectó un doble impulsor en la tercera entrada y un sencillo impulsor en la octava, cuando los Dodgers enviaron a 11 bateadores al plato y lo sentenciaron con cinco carreras cargadas al relevista de los Yankees Jake Bird.

El dominicano Teoscar Hernández pegó un doble impulsor, Tommy Edman conectó un sencillo de dos carreras y Freddie Freeman añadió un elevado de sacrificio, además de su sencillo impulsor que remolcó a Ohtani con dos outs en la tercera.

Edman anotó tres veces desde el noveno puesto en el orden al bate. El cubano Andy Pages conectó un doble impulsor de bloop que sacó del juego a Cam Schlittler (9-6) con un out en la quinta.

Yamamoto (10-6) superó con facilidad a Schlittler en un duelo estelar de All-Stars, después de que el juego del sábado por la noche se suspendiera por lluvia.

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