Los premios del Mundial: Messi busca despojar a Mbappé del Botín de Oro

Lionel Messi tendrá que lograr una hazaña para despojar a Kylian Mbappé del Botín de Oro.

El superastro argentino ha ganado prácticamente todo en el fútbol, excepto el premio al máximo goleador de un Mundial, y está a dos tantos de Mbappé después de que el delantero francés aumentó su cuenta a 10 en un alocado partido por el tercer puesto.

Aunque Messi no logre alcanzarlo, un tercer Balón de Oro que extendería su récord como el mejor jugador del Mundial parece bastante alcanzable para el argentino ante España en la final del domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Ya es el único jugador que ha ganado más de una vez el premio desde que se entregó por primera vez en 1978. Y haber impulsado la marcha de Argentina hacia una segunda final consecutiva a los 39 años le da un argumento sólido para sumar otro Balón de Oro.

“La leyenda es él" manifestó el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, quien calificó también a Messi como “historia pura”.

Los otros premios que se entregarán el domingo por las actuaciones en el Mundial son el Guante de Oro para el mejor arquero y el premio al Jugador Joven, otorgado al mejor futbolista de 21 años o menos.

España está bien posicionada para ganar al menos uno, si no es que ambos. Unai Simón permitió apenas un gol en siete partidos y el joven de 19 años Lamine Yamal aportó brillo en ataque y mostró por qué ya es considerado uno de los jugadores más prometedores del mundo.

Messi está en el otro extremo de una carrera en la que ha ganado un récord de ocho veces el Balón de Oro, otorgado al futbolista del año.

El Botín de Oro se le ha escapado, pero llegó como líder a los dos últimos partidos del torneo de este año. Tanto Messi como Mbappé sumaban ocho goles hasta las semifinales, pero Messi tenía el criterio de desempate a su favor con una asistencia más.

El sábado, Mbappé marcó dos veces en la derrota de Francia por 6-4 ante Inglaterra, con lo que se convirtió en el primer jugador con 10 goles en un Mundial desde que el gran alemán Gerd Müller anotó 10 en 1970.

Mbappé también ganó el Botín de Oro hace cuatro años en Qatar, cuando Francia perdió ante Argentina en la final. Esta vez, podría unirse a jugadores como el italiano Salvatore Schillaci en 1990, el croata Davor Suker en 1998 y el alemán Thomas Müller en 2010, como futbolistas cuyos goles en un partido por el tercer puesto los llevaron a obtener el trofeo.

Si Messi supera a Mbappé en una victoria de Argentina, sería el primer ganador del Botín de Oro que juegue para el campeón desde que Ronaldo anotó ocho goles en 2002, cuando Brasil ganó el título.

Puede que no necesite ningún gol para asegurar otro Balón de Oro.

Messi ganó ese trofeo por primera vez en 2014, cuando Argentina fue subcampeona, y otra vez en 2022, cuando sus siete goles en siete partidos impulsaron a su país hacia su tercer título.

El Balón de Oro, el Guante de Oro y el premio al Mejor Jugador Joven se deciden por votación de miembros de los medios de comunicación a partir de una lista de jugadores elaborada por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.

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