Krejci anota récord personal de 28 puntos y Hawks derrotan 105-102 a Clippers

Vit Krejci anotó un récord personal de 28 puntos saliendo desde la banca, Kristaps Porzingis añadió 20 y los Hawks de Atlanta comenzaron una gira de cuatro partidos con una victoria de 105-102 sobre los Clippers de Los Ángeles el lunes por la noche.

Jalen Johnson tuvo 16 unidades y diez rebotes mientras los Hawks superaron un déficit de 17 tantos para ganar juegos consecutivos por segunda vez esta temporada. Krejci logró un récord personal de ocho triples en diez intentos.

Porzingis (enfermedad) y Johnson (cuádriceps) regresaron después de perderse la victoria en casa por 20 puntos sobre los Lakers de Los Ángeles el domingo, mientras que Trae Young (rodilla) y Nickeil Alexander-Walker (espalda) permanecieron fuera.

James Harden tuvo 35 puntos, 11 asistencias y diez rebotes en la quinta derrota consecutiva de los Clippers. Ivica Zubac añadió 13 tantos y 12 rebotes.

Derrick Jones Jr. y Kris Dunn anotaron cada uno 11 unidades para los Clippers, que estuvieron sin la estrella Kawhi Leonard (tobillo) por cuarto juego consecutivo, mientras que Bradley Beal (cadera) fue descartado.

El triple más importante de Krejci llegó con 36 segundos restantes y dio a los Hawks una ventaja de 105-98. Harden convirtió una jugada de cuatro puntos con 25 segundos restantes para acercar a los Clippers a una posesión, pero falló un intento de triple para empatar el juego con 12 segundos por jugar.

Los Clippers lideraban 36-19 al inicio del segundo cuarto antes de que los Hawks eliminaran el déficit con una racha de 20-3 para tomar una ventaja de 42-41 con 4:09 restantes antes del medio tiempo. Krejci hizo cuatro triples en la racha, incluyendo tres consecutivos en un momento.

El juego estaba empatado a 52 en el medio tiempo después de que Krejci anotara seis de los siete triples de Atlanta en los dos primeros cuartos. Los Hawks se adelantaron 79-76 después de tres períodos.

Harden empató el marcador 92-92 con 5:01 restantes con triples consecutivos antes de que otro tiro de tres puntos de Krejci pusiera a los Hawks arriba 95-92 con 4:25 restantes. Harden anotó 19 puntos en el cuarto cuarto con seis de diez en tiros y cuatro de siete desde la línea de tres puntos.