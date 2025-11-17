Eric Butorac reemplazará a Stacey Allaster como director de torneo del US Open

El exjugador Eric Butorac reemplazará a Stacey Allaster como director del torneo del Abierto de Estados Unidos, anunció el lunes la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

Butorac ha sido el director senior de relaciones con los jugadores y desarrollo de negocios de la USTA y fue el director del torneo para el nuevo evento de dobles mixtos de este año en el Abierto de Estados Unidos.

“Esto es, en muchos sentidos, un sueño hecho realidad y la culminación de mi vida y carrera en el tenis” señaló Butorac.

Fue jugador profesional de tenis durante 14 años, alcanzó el top 20 en el ranking de dobles de la ATP y fue finalista de dobles en el Abierto de Australia de 2014.

Butorac también fue presidente del consejo de jugadores de la ATP.

Se unió a la USTA en 2016 y fue el director del torneo del Abierto de Cincinnati en 2022.

“Eric ha sido fundamental en el fortalecimiento de la experiencia del Abierto de Estados Unidos tanto para los jugadores como para los aficionados, y su liderazgo, visión y pasión por el juego lo convierten en la persona ideal para guiar el próximo capítulo del éxito del torneo”, añadió Brian Vahaly, co-CEO interino de la USTA.

Allaster se convirtió en directora del torneo del Abierto de Estados Unidos en 2020, siendo la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia de un torneo que se celebró por primera vez en 1881. Ha trabajado en la USTA desde 2016 y antes de eso fue presidenta y CEO del circuito profesional de tenis femenino de la WTA.

Allaster permanecerá en su puesto como directora ejecutiva de tenis profesional de la USTA hasta mayo, antes de pasar a un rol de asesora en la organización.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes