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LaMelo Ball anota 30 puntos y da 13 asistencias en triunfo de Hornets 136-106 ante Heat mermado

HEAT-HORNETS
HEAT-HORNETS (AP)

LaMelo Ball anotó 30 puntos y repartió 13 asistencias, y los Hornets de Charlotte se despegaron con un enorme cuarto periodo para vencer el martes 136-106 a un mermado Heat de Miami.

Coby White sumó 24 unidades como suplente y el novato Kon Knueppel agregó 22 para que Charlotte (35-34) ganara por novena vez en 12 partidos. Brandon Miller aportó 16 para los Hornets, que ocupan el décimo puesto en la Conferencia Este.

Tyler Herro registró 20 puntos y ocho rebotes para liderar al Heat (38-31), que sufrió su segunda derrota consecutiva tras una racha de siete victorias, la mejor de la temporada. Miami jugó sin Bam Adebayo, quien se ausentó por rigidez en la pantorrilla derecha después de haber sido catalogado como “cuestionable” antes del partido.

Adebayo no se había perdido un partido desde el 27 de diciembre. Anotó 83 puntos el martes pasado en una victoria 150-129 sobre Washington, la segunda mayor cifra en la historia de la NBA, solo detrás del partido de 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962.

Andrew Wiggins se perdió su sexto partido consecutivo por una lesión en un dedo del pie, y el alero de Miami Nikola Jovic (espalda) no jugó por 12º encuentro seguido. Había sido listado como “probable” antes del partido y se esperaba su regreso.

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Miami se mantuvo séptimo en el Este, a medio partido de Orlando.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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