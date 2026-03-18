Ciudad de México y el Field of Dreams vuelven al calendario de Grandes Ligas

La Ciudad de México volverá al calendario de las Grandes Ligas. Lo mismo ocurre con el Field of Dreams en Iowa y con el histórico Bowman Field en Pennsylvania.

Estas son algunas fechas para recordar de cara a la próxima temporada:

Día inaugural — miércoles 25 de marzo

Yankees de Nueva York en Gigantes de San Francisco — La temporada 2026 comienza con Aaron Judge y compañía visitando al dominicano Rafael Devers y a San Francisco en el primer juego de Tony Vitello como mánager de los Gigantes. Judge ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana el año pasado, pero el toletero sigue en busca de su primer título de la Serie Mundial. Vitello toma las riendas de unos Gigantes que han aparecido sólo una vez en los playoffs desde el 2017. Devers encabeza la alineación de Vitello en su primera temporada completa con los Giants, después de que fue adquirido en un canje con Boston.

Revancha de la Serie Mundial — lunes 6 de abril

Los Dodgers de Los Ángeles en Azulejos de Toronto — Shohei Ohtani visita Toronto con Los Ángeles para su primer enfrentamiento desde su épica Serie Mundial en otoño. Ohtani y compañía van por su tercer campeonato consecutivo tras imponerse a Toronto en siete juegos el año pasado. Los Dodgers sumaron a Kyle Tucker y al boricua Edwin Díaz en la agencia libre, y los Azulejos reforzaron su rotación al firmar a los derechos Dylan Cease y Cody Ponce. El infielder Kazuma Okamoto también llegó procedente de Japón.

Serie de la Ciudad de México — sábado 25 de abril

Padres de San Diego vs. Diamondbacks de Arizona — Manny Machado y los Padres se miden al dominicano Geraldo Perdomo y los Diamondbacks en el primero de dos juegos en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. San Diego tuvo marca de 8-5 contra Arizona el año pasado rumbo a un récord de 90-72 y el comodín de la Liga Nacional. Los Diamondbacks esperan volver a los playoffs por primera vez desde que perdieron ante Texas en la Serie Mundial de 2023.

Rivales del Oeste de la Liga Americana — lunes 11 de mayo

Marineros de Seattle en Astros de Houston — Houston había ganado cuatro títulos consecutivos del Oeste de la Liga Americana antes de la temporada pasada, cuando terminó a tres juegos de Seattle. Los Astros perdieron a Framber Valdez en la agencia libre, pero firmaron al derecho japonés Tatsuya Imai por tres años y 54 millones de dólares. Los Marineros llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado, quedándose a las puertas de la primera aparición de la franquicia en la Serie Mundial. Volvieron a firmar al primera base Josh Naylor en noviembre y adquirieron al infielder Brendan Donovan en un canje en febrero.

Rivales de la Central de la Liga Americana — viernes 12 de junio

Tigres de Detroit en Guardianes de Cleveland — Detroit fue alcanzado por Cleveland en la lucha por el título de la Central de la Liga Americana el año pasado, pero los Tigers eliminaron a los Guardianes en la primera ronda de los playoffs. Podría ser la última temporada de Tarik Skubal en Detroit; el ganador en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Americana será elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. Los Guardianes están encabezados por el tercera base All-Star dominicano José Ramírez, quien conectó 30 jonrones y se robó 44 bases —la mayor cifra de su carrera— el año pasado.

Juego de Estrellas — martes 14 de julio

Citizens Bank Park de Filadelfia alberga el Juego de Estrellas por primera vez en el 250mo aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. El Juego de Estrellas también se disputó en Filadelfia en el Veterans Stadium en 1996 y 1976, y en el Shibe Park en 1952 y 1943. La Liga Nacional venció a la Liga Americana el año pasado en Atlanta, cuando Kyle Schwarber conectó tres jonrones en el primer “swing-off” en un Juego de Estrellas.

Field of Dreams — jueves 13 de agosto

Filis de Filadelfia en Mellizos de Minesota — Bryce Harper y los Filis enfrentan a Byron Buxton y los Mellizos en el tercer juego disputado en el llamado “Field of Dreams” de las Grandes Ligas. El sitio icónico en el este de Iowa sirvió como escenario de la película de 1989 protagonizada por Kevin Costner y James Earl Jones. Los Medias Blancas vencieron 9-8 a los Yankees en el primer juego en Dyersville en 2021, y los Cachorros superaron 4-2 a los Rojos en la segunda edición en 2022.

Clásico de Ligas Pequeñas — domingo 23 de agosto

Bravos de Atlanta vs. Cerveceros de Milwaukee — El venezolano Ronald Acuña Jr. y Jackson Chourio buscan dar un espectáculo mientras los Braves se enfrentan a los Brewers en el histórico Bowman Field en el cierre de una serie de fin de semana. De regreso tras una rotura del ligamento cruzado anterior, Acuña bateó para .290 con 21 jonrones y 42 carreras impulsadas en 95 juegos con los Braves el año pasado. Chourio ayudó a llevar a los Brewers al título de la Central de la Liga Nacional la temporada pasada, al batear .270 con 21 jonrones, 78 impulsadas y 21 robos en 131 juegos. Regresa Alonso — lunes 14 de septiembre Baltimore Orioles en New York Mets: El primera base de poder Pete Alonso disputa su primer juego en el Citi Field desde que firmó en diciembre un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con los Orioles. Alonso, de 31 años, fue seleccionado en el draft por Nueva York y conectó 264 jonrones para los Mets en siete temporadas antes de marcharse en la agencia libre. En un vertiginoso tramo de enero, los Mets renovados canjearon por Freddy Peralta y Luis Robert Jr. y firmaron al infielder Bo Bichette con un acuerdo de tres años y 126 millones de dólares. ¿Implicaciones de playoffs? — domingo 27 de septiembre Chicago Cubs en Boston Red Sox: Chicago y Boston comienzan el año con aspiraciones de Serie Mundial y terminan la temporada regular en el Fenway Park. Alex Bregman bateó para .273 con 18 jonrones y 62 carreras impulsadas en su única temporada con los Red Sox antes de firmar en la agencia libre un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con los Cubs. Encabezados por Garrett Crochet, Ranger Suárez y Sonny Gray, los Red Sox tienen una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas.

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