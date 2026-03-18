Christian Braun anota 22 y Nuggets aplastan 124-96 a unos diezmados 76ers

Christian Braun anotó 22 puntos, Nikola Jokic terminó con 14 asistencias y los Nuggets de Denver Denver Nuggets arrollaron el martes 124-96 a unos 76ers de Filadelfia, diezmados por lesiones.

Denver se mantuvo al ritmo de Minnesota, que venció a Phoenix la noche del martes, en una apretada carrera en la Conferencia Oeste. Hay 1 1/2 juegos de diferencia entre los Lakers, que son terceros, y los Timberwolves, sextos.

Filadelfia no contó con Joel Embiid (distensión en el oblicuo derecho), Tyrese Maxey (esguince en un dedo) y Kelly Oubre Jr. (distensión en el codo izquierdo). Paul George cumple una suspensión de 25 partidos.

La afición, que agotó las entradas, abucheó a Embiid cuando se sentó en la banca por primera vez en el tercer cuarto. Embiid se ha perdido los últimos seis partidos de los Sixers en Denver, privando a los aficionados de los Nuggets de un duelo de MVP entre el pívot de Philadelphia y Jokic.

Jokic anotó ocho puntos atinando 4 de 7 tiros de campo, pero llegó a 10 asistencias en menos de 12 minutos. Cometió dos faltas rápidas y recibió una técnica en el primer cuarto después de repartir ocho asistencias.

Cameron Johnson anotó 18 puntos y Jamal Murray terminó con 12 puntos tras encestar 1 de 14 ante Los Angeles Lakers la noche del sábado. Murray falló sus últimos 13 tiros antes de salir por faltas en la derrota en tiempo extra.

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