Coco Gauff pierde tras denunciar una ola "demencial" de abusos racistas en Beijing

Coco Gauff perdió ante una jugadora a la que había vencido en sus cinco enfrentamientos previos, después de recibir lo que describió como una cantidad “demencial” de comentarios racistas en redes sociales tras un controvertido punto en la ronda anterior.

Elise Mertens, 19na del ranking, venció el miércoles 6-3, 6-3 a la número cuatro Gauff, para avanzar a los cuartos de final del Abierto de China.

En el partido del lunes contra la jugadora local Sun Xinran, Gauff detuvo un intercambio después de que los paneles publicitarios electrónicos que bordean la cancha parpadearan durante un punto hacia el final del primer set.

Sun parecía a punto de ganar el punto cuando Gauff dejó de jugar. Luego, la jueza de silla ordenó que el punto se repitiera.

Gauff, que es negra, escribió en una respuesta en X: “Hola a todos, pueden no caerme bien o no estar de acuerdo con lo que pasó sin ser racistas. La cantidad de comentarios/mensajes directos racistas que he recibido en las últimas horas es insana. Por último, no soy una tramposa ni una ladrona”.

Ante Mertens, Gauff cedió su servicio cuatro veces.

Mertens alcanzó su primer cuarto de final en un torneo WTA 1000, el nivel justo por debajo de los Grand Slams, en cinco años.

“Es una jugadora increíble, por supuesto. Sabía que iba a ser un partido muy duro. Pero tenía motivación. Mi entrenador/novio cumple años mañana", dijo Mertens. "Así que esta victoria está dedicada a él y a todo el trabajo que hacemos”.

Mertens mejoró a 3-3 su marca ante rivales del Top 10 este año. También venció a la campeona defensora Jasmine Paolini en el Abierto de Italia y a la actual número 1 Elena Rybakina en la tercera ronda de Wimbledon, donde alcanzó loscuartos de final.

A primera hora, la polaca Iga Swiatek quebró el servicio de Iva Jovic dos veces en los últimos cuatro juegos para vencer a la estadounidense de 18 años por 6-1, 6-3.

Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam y que ha tenido dificultades por momentos este año, será la rival de turno de Mertens.

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