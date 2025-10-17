Anthony Santander queda fuera de nómina de Azulejos por lesión de espalda

El venezolano Anthony Santander fue retirado el jueves del roster de los Azulejos de Toronto para lo que resta de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, antes del cuarto juego contra Seattle, debido a una lesión en la espalda.

En términos efectivos la decisión podría poner fin a la temporada de Santander.

El jardinero, que cumplirá 31 años el domingo, fue reemplazado por el también guardabosque Joey Loperfido. Santander es elegible para regresar si los Azulejos avanzan a la Serie Mundial.

El mánager John Schneider dijo el jueves por la mañana que no estaba seguro de si sería necesario un cambio en la nómina.

"Obviamente nos encantaría tenerlo ahí, pero es parte del juego, parte de este punto de la temporada", dijo el lanzador Kevin Gausman. "Él realmente ha luchado para volver."

El jugador, elegido al Juego de Estrellas en 2024 bateó para .175, el peor promedio de su carrera, con seis jonrones y 18 producidas en 54 deulos después de firmar un contrato de cinco años por 92,5 millones. Estuvo fuera de actividad entre el 29 de mayo y el 24 de septiembre por una inflamación en el hombro izquierdo y bateó para .200 (de 15-3) con dos carreras impulsadas en cinco juegos de postemporada.

Loperfido, de 26 años, bateó .333 con cuatro jonrones y 14 carreras impulsadas en 96 turnos al bate a lo largo de 41 juegos para Toronto este año mientras jugaba en el jardín derecho y el izquierdo. El bateador zurdo no había estado activo para la postemporada.

"Es el siguiente hombre en la fila", dijo Gausman. "Estos muchachos no se van a quedar lamentando porque él no esté ahí. Probablemente estarán bastante contentos, para ser honesto. Así que hay que aceptar eso y tratar de hacer el trabajo sin importar quién seas."

