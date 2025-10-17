Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Dodgers vencen 3-1 a Cerveceros y dominan la NLCS 3-0 para acercarse a la Serie Mundial

Beth Harris
Jueves, 16 de octubre de 2025 21:14 EDT
CERVECEROS DODGERS
CERVECEROS DODGERS (AP)

Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

Solo un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol ha superado un déficit de 3-0 en la postemporada, los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yankees.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in