Jackson Chourio abandona juego de Cerveceros por aparente lesión de isquiotibiales

El primer bate de los Cerveceros de Milwaukee Jackson Chourio salió del terreno cojeando con una aparente lesión de isquiotibiales el jueves en la séptima entrada del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El jardinero derecho de 21 años estaba bateando contra el relevista Blake Treinen cuando conectó un foul y no pudo apoyar su pierna derecha.

Saltó sobre su pierna izquierda y fue reemplazado por Blake Perkins, quien se ponchó para el último out de la entrada. Los Cerveceros terminaron cayendo por 3-1 ante los Dodgers de Los Ángeles.

Chourio se vio obligado a salir del juego inaugural de la serie divisional de la Liga Nacional debido a un problema de rigidez en el tendón de la corva. El venezolano se perdió un mes durante la temporada regular por una lesión en el mismo tendón.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.