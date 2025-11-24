Giants despiden a coordinador defensivo tras perder nuevamente la ventaja al final

Los Giants de Nueva York han despedido al coordinador defensivo Shane Bowen, según una persona con conocimiento de la decisión.

El entrenador de linebackers exteriores, Charlie Bullen, fue nombrado como reemplazo interino, según otra persona con conocimiento del movimiento. Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes porque los movimientos no habían sido anunciados.

Los cambios realizados por el entrenador interino Mike Kafka se produjeron después de que el equipo perdiera su sexto juego consecutivo, cayendo a 2-10 esta temporada. Fue otra ventaja desperdiciada en el último cuarto en una temporada llena de ellas, con Detroit acumulando 494 yardas y ganando 34-27 en tiempo extra.

Los Giants han permitido casi 28 puntos por juego, tienen la peor defensa contra la carrera en la NFL y ocupan el puesto 30 de 32 equipos en general. Jahmyr Gibbs de los Lions corrió para 219 yardas y dos touchdowns el domingo.

Kafka inicialmente dijo, tras asumir el cargo del despedido entrenador Brian Daboll, que no haría cambios inmediatos en su personal más allá de promover al entrenador de alas cerradas Tim Kelly para sucederlo como coordinador ofensivo. También se abstuvo de hacer movimientos después de su debut, diciendo que él y sus asistentes estaban emocionados de enfrentar la semana.

Perder un quinto juego esta temporada cuando lideraban por dos dígitos fue suficiente para costarle el trabajo a Bowen justo después del punto medio de su segunda temporada en el cargo. Eso también sucedió en Dallas el 14 de septiembre, en Nueva Orleans el cinco de octubre, en Denver el 19 de octubre y en Chicago el nueve de noviembre, siendo este último el colmo para la propiedad con Daboll.

