Dramática remontada de los Chiefs ante Colts mantiene vivas sus esperanzas de playoffs

Los Chiefs de Kansas City estaban acorralados contra su propia zona de anotación en el último cuarto contra Indianápolis el domingo, perdiendo ante los Colts, líderes de la AFC Sur, por un gol de campo con el tiempo agotándose.

Totalmente apropiado dado que los Chiefs estaban contra la pared.

Los gigantes de la conferencia tenían un récord de 5-5 en la temporada, y una derrota habría puesto en peligro las esperanzas de los Chiefs de llegar a los playoffs. Era difícil que pudieran lograrlo, dado cómo un equipo que solía ser decisivo había luchado en momentos críticos durante las primeras diez semanas.

Sin embargo, de repente los Chiefs volvieron a parecer ellos mismos. Marcharon casi toda la longitud del campo en los últimos cuatro minutos y medio, preparando un gol de campo fácil para forzar el tiempo extra. Y cuando los Chiefs forzaron un tres y fuera para comenzar el tiempo extra, volvieron a recorrer casi toda la longitud del campo, preparando otro gol de campo fácil, esta vez dándoles una victoria de 23-20 sobre los Colts.

"Podrías haberte rendido en esa situación y haber terminado para el resto de la temporada", dijo Patrick Mahomes, quien lanzó para un máximo de la temporada de 352 yardas, 142 de ellas en la serie de empate en el tiempo reglamentario y la ganadora en el tiempo extra.

"Los muchachos respondieron y encontraron una manera de ganar. Cada unidad", continuó Mahomes. "La ofensiva, encontramos una manera al final. La defensa se mantuvo firme varias veces para darnos una oportunidad, y luego Harrison (Butker) y (Matt) Araiza hicieron un gran trabajo cambiando el campo y haciendo goles de campo. Necesitábamos una victoria como esta y ahora intentemos construir a partir de ella".

Ese es el truco, porque aunque los Chiefs están 6-5, todavía tienen un largo camino por recorrer si quieren llegar a la postemporada.

Y tienen poco tiempo para prepararse para el próximo juego.

Los Chiefs se dirigen a Dallas el jueves para un enfrentamiento de Acción de Gracias contra unos Cowboys que vienen de una victoria emocional, remontando contra los rivales Eagles. Ganando, Kansas City estará 7-5 y sintiéndose bien; con una derrota volverían a estar en .500.

Los Chiefs también tienen que jugar contra los Texans, Broncos y Chargers en el tramo final, todos equipos que buscan posicionarse para los playoffs.

Preguntado después del partido del domingo sobre qué tan rápido los Chiefs deben pasar página, el tackle defensivo Chris Jones respondió: "Creo que esta noche".

"Voy a descansar un poco y ver un poco de película sobre Dallas. Creo que juegan (Filadelfia) a las 3:30 o algo así. Veré el juego, para poder adelantarme al calendario", dijo Jones.

Lo que está funcionando

Los Chiefs finalmente se mantuvieron fieles al juego terrestre y dio sus frutos, tanto en la producción de Kareem Hunt en el suelo como en la apertura del juego aéreo al final. Hunt terminó con un récord personal de 30 acarreos para 104 yardas y el único touchdown de los Chiefs.

Lo que necesita ayuda

Kansas City ha tenido problemas toda la temporada al inicio de los juegos y al comienzo de la segunda mitad. Fue igual el domingo. Mahomes lanzó una intercepción que preparó un touchdown fácil para Indianápolis en su primera posesión, mientras que la primera oportunidad después del descanso fue un tres y fuera que le dio a Indianápolis una buena posición de campo y, finalmente, otro gol de campo.

A la alza

El coordinador defensivo Steve Spagnuolo elaboró un plan que limitó a la mejor ofensiva de la NFL a un mínimo de temporada de 255 yardas, y la forzó a ir tres y fuera en sus últimas cuatro posesiones. También mantuvo a Jonathan Taylor en solo 58 yardas por tierra.

A la baja

Se suponía que Marquise Brown formaría un potente grupo de receptores abiertos junto con Rashee Rice y Xavier Worthy. Pero mientras Rice estaba ocupado atrapando ocho pases para 141 yardas, y Worthy tenía cuatro para 59, Brown tuvo una sola recepción de diez yardas. Recordemos que Brown atrapó diez pases para 99 yardas en el primer partido de la temporada; tiene 29 para 366 en los diez juegos siguientes.

Lesiones

El guardia derecho Trey Smith se lastimó el tobillo, el esquinero Chris Roland-Wallace se lastimó la espalda y el ala cerrada Noah Gray sufrió una conmoción cerebral. Es poco probable que alguno de ellos esté disponible dado el corto tiempo de recuperación antes de que los Chiefs se dirijan a Dallas.

Número clave

185 — Travis Kelce continuó una temporada resurgente con cuatro recepciones para 43 yardas, extendiendo su racha a 185 juegos consecutivos con una recepción. Eso lo empata con Terrell Owens en el sexto lugar más largo en la historia de la NFL, y puede empatar a Hines Ward en el quinto lugar con su juego 186 el jueves.

Próximos pasos

Los Chiefs jugarán en Acción de Gracias por primera vez desde 2006 cuando visiten a los Cowboys.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes