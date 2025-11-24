Rockies de Colorado ascienden a Warren Schaeffer como mánager a tiempo completo

Los Rockies de Colorado anunciaron el lunes que han promovido a Warren Schaeffer a manager a tiempo completo.

Schaeffer asumió el cargo de manera interina después de que los Rockies despidieran a Bud Black, el manager más exitoso en la historia de la franquicia, en mayo tras un inicio de 7-33.

Los Rockies terminaron la temporada con un récord de 43-119 y en último lugar en la División Oeste de la Liga Nacional.

Schaeffer se convierte en el octavo manager a tiempo completo en la historia del club. A sus 40 años, ha sido miembro de la organización de los Rockies por más de una década.

“Estamos seguros de que Warren es la persona adecuada para liderar nuestro club en el futuro. Ha establecido relaciones sólidas con nuestros jugadores, comprende la cultura de esta franquicia y encarna la energía y la ética de trabajo que queremos dentro y fuera del campo”, añadió Paul DePodesta, presidente de Operaciones de Béisbol de los Rockies.

