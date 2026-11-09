Alisson Becker espera firmar un nuevo contrato con Liverpool

El veterano arquero brasileño Alisson Becker quiere ampliar su contrato con Liverpool y ganar más trofeos con el club.

Alisson, de 34 años, ha disputado 347 partidos con Liverpool desde que llegó procedente de la Roma en 2018, conquistando dos títulos de la Liga Premier, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. Puede marcharse como agente libre el próximo junio.

“Estoy concentrado en jugar cada partido, pero en mi mente estoy contento de quedarme", dijo Alisson tras la victoria de Liverpool por 3-1 ante Crystal Palace en la Premier el domingo. "Eso depende de muchos aspectos y de distintas situaciones. Pero mi voluntad es quedarme. Estoy feliz aquí y mi familia está feliz aquí”.

Aunque no le han ofrecido un nuevo contrato, espera que así sea, con su agente actualmente en conversaciones.

“Todavía tengo hambre de títulos y de ofrecer buenas actuaciones”, manifestó. “Aún quiero jugar al máximo nivel todo el tiempo que pueda, así que ese es mi pensamiento”.

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