Lionel Messi gana la Bota de Oro de la MLS por segunda temporada seguida

Lionel Messi fue galardonado con la Bota de Oro de la MLS 2026, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganar el premio en temporadas consecutivas.

El delantero del Inter Miami anotó 26 goles, la cifra más alta de la liga, esta temporada. También sumó 17 asistencias y lideró la liga con 43 participaciones directas en goles.

Messi superó por poco al delantero del FC Dallas Peter Musa (22 goles) y al delantero del Nashville SC Sam Surridge (21 goles) para llevarse el premio, apenas unos meses después de ganar la Bota de Plata en el Mundial de 2026, cuando condujo a Argentina a la final.

Messi se convirtió en el sexto jugador que gana dos veces la Bota de Oro de la MLS, uniéndose a Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski, Jeff Cunningham, Taylor Twellman y Preki.

El astro argentino, que se retiró de la selección nacional este año, registró 29 goles y 19 asistencias cuando ganó el premio de la MLS en 2025.

Messi podría optar a otro galardón la noche del lunes y convertirse en el primer ganador en tres ocasiones del premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS. El premio se anunciará a las 8 de la noche del Este.

Messi y Miami, segundo preclasificado, se enfrentan al Columbus Crew, séptimo preclasificado, en una serie al mejor de tres en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS.

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