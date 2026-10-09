Elise Mertens vence a Iga Swiatek y jugará la semifinal ante Zheng Qinwen en el Abierto de China

Elise Mertens venció a Iga Swiatek 7-6 (0), 6-3 el viernes para asegurarse un lugar en las semifinales del Abierto de China.

La racha de Mertens la ha llevado ahora a derrotar a tres campeonas de Grand Slam en Beijing, tras sus victorias ante Jelena Ostapenko y Coco Gauff.

Necesitó 1 hora y 50 minutos para imponerse en sets corridos a Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam y octava preclasificada.

“A veces simplemente vas creciendo dentro de un torneo”, comentó Mertens tras avanzar a su primera semifinal individual de un WTA 1.000 desde 2021.

Mertens enfrentará a continuación a la medallista de oro olímpica Zheng Qinwen, después de que ella eliminara a la sexta preclasificada Elina Svitolina por 6-3, 7-6 (8).

Zheng fue cuartofinalista del Abierto de Estados Unidos como jugadora proveniente de la fase de clasificación.

“Fue una victoria realmente grandiosa para mí”, expresó. “Creo que ella también jugó su mejor tenis”.

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