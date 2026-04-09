Elevado de sacrificio de Rooker en la 9na sentencia triunfo de Atléticos, 3-2 sobre Yankees

Brent Rooker conectó un elevado de sacrificio que significó la ventaja ante David Bednar en la novena entrada, y los Atléticos remontaron para superar el miércoles 3-2 a los Yankees de Nueva York.

Nick Kurtz pegó un sencillo para abrir la novena ante Bednar (0-1), y Shea Langeliers conectó un doble. Rooker elevó una pelota al jardín central y Kurtz anotó sin jugada en el plato.

El dominicano Elvis Alvarado (2-0) consiguió dos outs como miembro de un bullpen de los A's que lanzó cuatro entradas sin permitir hits tras relevar al también quisqueyano Luis Severino. Joel Kuhnel trabajó una novena perfecta para su segundo salvamento en las Grandes Ligas, el primero desde 2022.

Ryan McMahon, de Nueva York, cumplió su primera apertura en las Grandes Ligas como campocorto, posición en la que había tenido dos apariciones previas en cambios defensivos en entradas finales que sumaron tres innings con Colorado en 2020. Aportó cinco asistencias y se fue de 3-0 con una base por bolas en el plato, en una campaña en la que ha bateado de 26-2.

Severino, quien lanzó en la organización de los Yankees de 2012 a 2023, permitió dos carreras en el primer acto. Cedió cuatro hits y otorgó cinco bases por bolas en cinco entradas.

El coach de pitcheo de los Yankees, Matt Blake, fue expulsado por el umpire principal Carlos Torres por discutir las bolas y strikes desde el dugout de Nueva York en la tercera entrada.

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