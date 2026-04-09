Los 3 extrabases de Corbin Carroll guían a Diamondbacks a vencer 7-2 a Mets

Corbin Carroll llegó a 500 juegos en las mayores y conectó tres extrabases, incluido un doble de dos carreras durante una segunda entrada de cuatro anotaciones que encaminó el miércoles a los Diamondbacks de Arizona a una victoria de 7-2 sobre los Mets de Nueva York.

Carroll añadió un doble en la primera entrada y un triple en la séptima —su 44º batazo de tres esquinas, para liderar las Grandes Ligas desde 2023. El jardinero derecho Brett Baty le robó a Carroll otro posible hit al deslizarse para lograr una atrapada en el quinto acto, antes de capturar su línea de 100,3 mph, lo que puso fin al octavo.

El dominicano Ketel Marte conectó un sencillo impulsor por Arizona. El venezolano Gabriel Moreno y el quisqueyano Geraldo Perdomo aportaron sendos elevados de sacrificio.

El venezolano Jorge Barrosa añadió tranquilidad con un doble de dos carreras en la octava entrada. Su compatriota Ildemaro Vargas conectó tres sencillos, y Arizona igualó su máximo número de la temporada con 11 hits.

Ryne Nelson (1-0) permitió una carrera y ponchó a cinco en 5 2/3 entradas. La victoria fue la primera desde el 27 de agosto para Nelson, quien registró una efectividad de 3,05 en siete aperturas durante la sequía.

David Peterson (0-2) permitió cinco carreras en el mismo número de entradas. El zurdo, que integró el equipo de estrellas de la Liga Nacional el año pasado, tiene una efectividad de 6,14 esta temporada y de 7,83 en sus últimas 12 aperturas desde el 6 de agosto.

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