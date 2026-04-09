Donovan Mitchell y Evan Mobley ayudan a Cavaliers en victoria de 122-116 sobre Hawks

Donovan Mitchell anotó 31 puntos, Evan Mobley sumó 22 unidades e igualó su mejor marca personal con 19 rebotes, y los Cavaliers de Cleveland derrotaron el miércoles 122-116 a los Hawks de Atlanta.

James Harden añadió 21 puntos a la cuenta de los Cavaliers, que han ganado cuatro encuentros seguidos y siete de ocho. Cleveland (51-29) no puede terminar por debajo del cuarto puesto en la Conferencia Este y está a 1/2 juego de Nueva York en la puja por el tercer puesto.

Nickeil Alexander-Walker anotó 25 puntos y Jonathan Kuminga aportó 24 desde la banca. Sin embargo, Atlanta no pudo asegurar un boleto a los playoffs.

Los Hawks (45-35) han perdido sus últimos dos partidos tras ganar cuatro consecutivos. Están un juego encima de Toronto en la lucha por el quinto puesto, pero solo 1 1/2 arriba de Orlando para evitar el minitorneo de repesca play-in.

Fue el partido número 200 de Mitchell en temporada regular con al menos 20 puntos en cuatro años con los Cavaliers. Es el quinto jugador en la historia de la franquicia en alcanzar ese hito.

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