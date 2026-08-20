Elevado de Dane Myers con 2 outs en la 9na da a Cardenales triunfo 10-9 ante Rojos

Dane Myers, de Cincinnati, dejó caer un elevado con dos outs en la novena entrada, lo que abrió la compuerta en un episodio de seis carreras y le dio a los Cardenales de San Luis una victoria 10-9 sobre los Rojos.

Los Rojos tenían ventaja de 5-4 al llegar a la novena antes de que todo se viniera abajo en el último inning. Masyn Winn y el domimicano Jose Fermín anotaron por el error de Myers, lo que le dio a San Luis la ventaja 6-5. Un sencillo de Alec Burleson impulsó otra carrera y una base por bolas con las bases llenas produjo otra para poner el marcador 8-5. Fermín llegó al plato por segunda vez en la entrada y conectó un sencillo que remolcó dos carreras más para el 10-5.

Pero estaba lejos de terminar.

El venezolano Eugenio Suárez, de Cincinnati, conectó un sencillo que impulsó a Matt McLain y Sal Stewart produjo dos carreras más para acercar a los Reds 10-8. El relevista de San Luis Riley O'Brien dio base por bolas a Tyler Stephenson con las bases llenas y dos outs, lo que permitió anotar al dominicano Elly De La Cruz y dejó el juego a una carrera, antes de que Matt McLain elevara de línea para el out final y se cerrara el alocado duelo de ida y vuelta.

McLain conectó el segundo grand slam de su carrera para coronar una sexta entrada de cinco carreras y poner arriba a Cincinnati 5-4.

Jordan Walker conectó un jonrón de tres carreras y remolcó otra con un rodado para darle a los Cardenales una ventaja temprana de 4-0.

Eugenio Suárez impulsó la carrera número 1.000 de su trayectoria.