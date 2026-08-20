Gavin Williams poncha a 11 y los Guardianes vencen por 5-2 a los Gigantes

Gavin Williams ponchó a 11 en 5 2/3 entradas, el dominicamo José Ramírez conectó un sencillo impulsor en la primera entrada de tres carreras y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves por 5-2 a los Gigantes de San Francisco para lograr su primera victoria en una serie en casa en siete semanas.

Williams (12-7) se quedó a un ponche de igualar el máximo de su carrera, pero pasó a compartir el liderato de la Liga Americana en ese rubro con Dylan Cease, de Toronto, con 201. Cade Smith lanzó una novena entrada sin permitir carreras para conseguir su 32do salvamento en 37 oportunidades, mientras Cleveland ganó dos de tres en la serie interligas.

El sencillo de Ramírez fue el hit número 1.751 de su carrera. El exreceptor de los Gigantes Patrick Bailey y Nathaniel Lowe también impulsaron carreras en el episodio ante Landen Roupp (7-13), quien perdió su quinta apertura consecutiva.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta — el número 200 de su carrera — para acercar a San Francisco 3-2. También fue el 20mo de Adames en la temporada, lo que lo convirtió en el sexto campocorto en la historia de las Grandes Ligas en registrar seis temporadas consecutivas de 20 jonrones.

Steven Kwan y el venezolano Brayan Rocchio añadieron sencillos impulsores en la sexta y la octava.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes