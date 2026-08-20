Carlos Alcaraz volverá tras lesión de muñeca y defenderá su título del US Open

Carlos Alcaraz está listo para regresar tras una lesión para defender su título del Abierto de Estados Unidos.

“Vamos allá”, publicó Alcaraz en sus redes sociales el jueves, con una foto en la que aparece frente al logotipo del Abierto de Estados Unidos.

El campeón de siete torneos de Grand Slam ha estado fuera de las canchas desde abril por una lesión en la muñeca derecha, lo que lo obligó a perderse tanto el Abierto de Francia como Wimbledon.

Alcaraz ganó su segundo título del Abierto de Estados Unidos el año pasado, al vencer a Jannik Sinner en la final. Luego conquistó el Abierto de Australia y su siguiente torneo, como parte de su arranque de 22-3 en esta temporada.

Pero después de ganar su primer partido en el Abierto de Barcelona, Alcaraz se retiró del torneo debido a la lesión. Aun así, sigue ubicado como número 2 pese a su ausencia.

Fotos y videos en redes sociales habían mostrado a Alcaraz en la cancha de práctica, por lo que parecía que estaba a punto de volver durante la gira de canchas duras previa al Abierto de Estados Unidos, antes de que se retirara del Abierto de Cincinnati. Ese torneo está en marcha y, durante un partido la noche del miércoles, los comentaristas especularon sobre si Alcaraz intentaría regresar para disputar un torneo de Grand Slam sin preparación.

Sinner, el número 1 del ranking, también ha estado inactivo, sin jugar desde que ganó el título de Wimbledon. Se retiró del torneo de Cincinnati por una lesión en la rodilla derecha y señaló que se concentraría en estar listo para jugar en Nueva York.

Sus lesiones deberían generar más interés por el último torneo de Grand Slam del año que el que hubo en 2025, cuando se habían enfrentado en la final tanto del Abierto de Francia como de Wimbledon, y se esperaba ampliamente que volvieran a hacerlo en Nueva York.

Alcaraz ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2022, una victoria que, con 19 años, lo convirtió en el hombre más joven en ocupar el puesto número 1 del ranking de la ATP.

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