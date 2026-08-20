Azulejos conectan 3 jonrones y vencen por 5-1 a Rays

Kazuma Okamoto, Nathan Lukes y Daz Cameron conectaron jonrones, George Springer impulsó dos carreras y Shane Bieber lanzó siete sólidas entradas, y los Azulejos de Toronto vencieron el jueves por 5-1 a los Rays de Tampa Bay.

Lukes rompió el empate 1-1 con un jonrón para abrir la quinta entrada. Cameron le siguió con un cuadrangular solitario dos bateadores después. Lukes también realizó una atrapada en salto en el jardín derecho en la séptima entrada.

Bieber (5-2) retiró a los primeros nueve bateadores de los Rays antes de que Chandler Simpson llegara a salvo tras un roletazo dentro del cuadro y anotara la única carrera de los Rays con un sencillo del dominicano Junior Caminero. Bieber permitió cuatro hits, no dio bases por bolas y ponchó a siete.

Okamoto, que también conectó un doble, abrió el marcador al iniciar la segunda entrada con su 26º jonrón de la temporada. Lidera a los novatos de la Liga Americana en carreras impulsadas (74) y en hits de extra base (44), y ocupa el segundo lugar en jonrones.

Tres de los seis hits de los Jays ante Ian Seymour (9-4) fueron jonrones solitarios.

El campocorto venezolano de Toronto Andrés Giménez, que se robó dos bases en la segunda entrada, salió después de su roletazo de la cuarta entrada por rigidez en el tendón de la corva derecho.

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