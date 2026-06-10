El venezolano Francisco Álvarez vuelve a la alineación de Mets ante Cardenales

Los Mets de Nueva York activaron al receptor venezolano Francisco Álvarez de la lista de lesionados antes del juego del martes contra San Luis, mientras que Kodai Senga sufrió un contratiempo en su rehabilitación por una lesión de espalda.

Álvarez, de 24 años, regresó a la alineación exactamente cuatro semanas después de sufrir un desgarro de menisco en la rodilla derecha al hacer un swing contra los Tigres de Detroit. Es el receptor y batea noveno contra los Cardenales.

Álvarez fue operado el 14 de mayo y se esperaba que estuviera fuera de seis a ocho semanas. Ya conocido como alguien que se recupera rápido tras superar lesiones en la mano y el pulgar en las dos últimas temporadas, Álvarez hacía swings en seco a los pocos días de la operación y comenzó a batear en un plazo de dos semanas.

“Siempre quiero volver lo más rápido posible para ayudar al equipo”, expresó Álvarez a través de un intérprete.

La semana pasada se fue de 13-3 en cuatro juegos de rehabilitación en Triple-A Syracuse. Álvarez jugó seis entradas como receptor en su primera aparición y siete entradas en cada uno de los dos juegos siguientes, antes de atrapar las nueve entradas completas el domingo.

“Es increíble”, manifestó el mánager de los Mets, Carlos Mendoza. “Cuatro semanas después, no solo está jugando, está jugando a nivel de Grandes Ligas. Cumplió con todos los requisitos.

“Hay que reconocerle el mérito —y también a nuestros preparadores y a nuestro grupo allí—, porque no creo que nadie viera venir esto”.

Se espera que Álvarez tenga la mayoría de las titularidades detrás del plato. El venezolano Luis Torrens y Hayden Senger se combinaron para batear para .215 con dos jonrones y 10 carreras impulsadas mientras Álvarez estuvo en la lista de lesionados. Senger fue enviado a Syracuse como parte de un movimiento correspondiente el martes.

“Me siento bien, siento que mis piernas están lo suficientemente fuertes”, dijo Álvarez. “No creo que haya nada débil ahora mismo”.

Las noticias fueron menos alentadoras para Senga, quien ha estado fuera por una inflamación en la columna lumbar desde el 27 de abril. Estaba programado para hacer una aparición de rehabilitación con Doble-A Binghamton el martes, antes de experimentar lo que él llamó una “pequeña reacción” en el nervio cubital mientras realizaba su trabajo entre aperturas.

Senga señaló, mediante un intérprete, que “... no llegaría a decir que es inflamación, es relativamente menor”. Jugó a lanzar el martes y se espera que lo haga de nuevo el miércoles.

Mendoza indicó que los Mets no han retirado a Senga de su rehabilitación y que el equipo espera que pueda reanudar los lanzamientos en juegos de ligas menores esta semana.

“Está un poco día a día”, comentó Mendoza.

Senga tiene una efectividad de 5,25 en tres aperturas de rehabilitación entre Syracuse y Clase A St. Lucie. Tenía marca de 0-4 con efectividad de 9,00 en cinco aperturas con los Mets antes de ingresar a la lista de lesionados, y está 0-7 con efectividad de 6,94 en sus últimas 14 aperturas en Grandes Ligas desde que se distendió el tendón de la corva derecho al cubrir la primera base el 12 de junio pasado.

“Creo que la gerencia estaría de acuerdo en que les gustaría ver algunos resultados, y a mí también”, afirmó Senga. “Creo que en eso estamos en la misma sintonía”.

Se espera que el campocorto boricuaFrancisco Lindor, quien no juega desde que sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda corriendo las bases el 22 de abril, participe en actividades completas de béisbol —incluida práctica de bateo en el terreno— esta semana. Lindor y el dominicano Juan Soto, quien se perdió 15 juegos en abril por una lesión en la pantorrilla derecha, solo han disputado siete juegos completos juntos esta temporada.

El infielder/bateador designado dominicano Jorge Polanco, quien sintió molestias en el tobillo izquierdo la semana pasada mientras estaba en una asignación de rehabilitación por la lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que lo tiene fuera desde el 15 de abril, se sometió a una resonancia magnética del Aquiles que no reveló nada más que inflamación.

Mendoza reconoció que Polanco, de quien se esperaba que pasara a la primera base y reemplazara a Pete Alonso tras firmar en diciembre un contrato de dos años por 40 millones de dólares, probablemente quedará limitado a funciones de bateador designado en el futuro previsible.

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