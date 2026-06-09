No son solo los Knicks: la asistencia de Trump a grandes partidos suele traer problemas al local

Si el presidente Donald Trump va al partido, apueste por el equipo visitante.

Por lo general, ganará dinero — al menos si se mantiene la historia reciente.

Los Knicks de Nueva York, tras dos victorias consecutivas en las finales contra los Spurs de San Antonio, perdieron en casa 115-111 la noche del lunes con Trump, un fanático desde hace mucho tiempo del equipo de la NBA de la Gran Manzana, en un palco de lujo del Madison Square Garden.

De manera similar, pudo haber tenido un papel de “gafe” para los Nacionales de Washington de la MLB durante su primer mandato, cuando el equipo local perdió el Juego 5 de la Serie Mundial ante los Astros de Houston por 7-1.

El presidente estuvo presente en noviembre cuando los Commanders de Washington de la NFL recibieron a los Lions de Detroit, y los visitantes arrasaron 44-22. Y estuvo en primera fila en Bethpage Black cuando Europa superó al equipo de golf de Estados Unidos en la Ryder Cup del otoño pasado.

Es una ironía evidente para un presidente fanático de los deportes, pero también especialmente obsesionado con ganar.

Trump menciona con frecuencia sus propias victorias electorales, incluso alardeando de un triunfo en 2020 sobre Joe Biden que nunca ocurrió, y presume su historial de respaldar a candidatos republicanos ganadores en primarias. Su amor por los deportes también a veces lo lleva a territorio hostil, incluida la Manhattan fuertemente demócrata, donde su sola presencia provocó abucheos sostenidos antes del salto inicial del Juego 3.

La Casa Blanca calificó de “tonta” la sugerencia de que la asistencia de Trump podría no augurar nada bueno para los equipos locales y lo llamó “el presidente del pueblo”.

“El presidente Trump es el mayor defensor de los deportes de cualquier presidente en la historia estadounidense, y los ama”, señaló la portavoz Olivia Wales en un comunicado.

Para ser justos, la presencia de Trump no garantiza que el equipo local vaya a perder.

Los Yankees de Nueva York vencieron 9-3 a los Tigres de Detroit visitantes en septiembre pasado, cuando el presidente conmemoró el 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Trump también estuvo allí cuando Navy venció a Army 17-16 en Baltimore el otoño pasado, cuando los Midshipmen eran técnicamente el equipo local — aunque Navy no jugaba en su estadio de casa en Annapolis, Maryland.

También ha asistido a muchos eventos deportivos en los que la ventaja de local no es un factor.

Eso ocurrió cuando asistió al Abierto de Estados Unidos en septiembre y al Super Bowl de 2025 en Nueva Orleans, donde los Eagles de Filadelfia vencieron a los Chiefs de Kansas City, así como a la Daytona 500 de ese año. Lo mismo con los campeonatos de lucha de la NCAA de 2025 en Filadelfia y la final del Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey.

Tampoco será un problema el domingo, cuando el Jardín Sur de la Casa Blanca albergará un espectáculo de la UFC para conmemorar el 80º cumpleaños de Trump.

Sin embargo, si la tendencia se mantiene, quizá no sea una gran noticia para la selección nacional de Estados Unidos en el Mundial, que comienza el jueves.

De todos modos, los estadounidenses nunca han pasado de la fase de semifinales en la historia moderna del torneo — y esta vez tendrán que lidiar con Trump desempeñando un papel desmesurado en la organización del evento. Ha prometido asistir a la final y entregar el trofeo al equipo ganador.

Trump recibe la culpa por la derrota de Nueva York

Algunos aficionados de los Knicks han responsabilizado al presidente por la derrota en el Juego 3, aunque su equipo todavía lidera la serie. El Juego 4 también se jugará en Nueva York el miércoles, aunque esta vez no se espera que Trump asista.

El gobernador de California, Gavin Newsom, un probable candidato demócrata a la presidencia en 2028 y frecuente antagonista del presidente, retomó el tema de Trump como “gafe” en tono juguetón, al volver a publicar en X una publicación anterior de la Casa Blanca que declaraba “Llámalo el efecto Trump”, junto con comentarios sobre la derrota de los Knicks.

El analista de ESPN Stephen A. Smith — a quien también se ha mencionado como posible aspirante presidencial en el futuro — sugirió antes del Juego 3 que sería culpa de Trump si los Knicks no ganaban.

“Lo que temía que pasara terminó pasando”, comentó.

“El presidente alteró nuestra vibra”, manifestó Smith, un aficionado de los Knicks desde hace mucho tiempo, antes de añadir: “El hombre lo arruinó”.

Consultado después del partido sobre la posibilidad de que Smith lo culpara por una derrota de los Knicks, Trump desestimó las aspiraciones políticas del comentarista y cuestionó su inteligencia.

Trump les dijo a los reporteros antes de abordar el Air Force One para su vuelo de regreso a Washington temprano el martes: “Creo que es un buen tipo. Pero se necesita cierta aptitud para postularse a presidente”.

“Necesitas un coeficiente intelectual alto. No estoy seguro de que Stephen lo tenga”, afirmó. “No creo que lo tenga, en realidad”.

Los abucheos frecuentes no han alejado a Trump

Antes de ser político, Trump, originario del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York, asistía con frecuencia a los partidos de los Knicks, a veces sentado junto a la cancha. Aun así, su regreso al Garden provocó abucheos largos y fuertes cuando su rostro apareció en la pantalla gigante durante el himno nacional.

De hecho, lo han abucheado repetidamente, aunque eso tiene más que ver con su política que con cualquier papel que pudiera tener como “gafe” del equipo local. Trump recibió abucheos en el partido de la Serie Mundial de los Nationals y durante el juego de los Commanders y en el Abierto de Estados Unidos. En algunos eventos lo vitorean y la reacción del público también puede ser mixta — aunque Trump es igual de propenso a simplemente afirmar que recibió una acogida más amistosa de la que realmente obtiene.

Después del partido de los Knicks, el presidente intentó sugerir que los abucheos eran “creo que, en su mayoría vítores”. La Casa Blanca también intentó presentar el incidente como una demostración política de fuerza, publicando una foto de Trump en el partido con el pie de foto “Rey de Nueva York”.

Una evaluación distinta ofreció el tabloide Daily News de Nueva York. Presentó una caricatura de un Trump exageradamente rechoncho con una camiseta de los Knicks con el número 38 — con un globo que salía de su boca y decía “índice de aprobación”.

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