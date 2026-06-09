Arqueros de EEUU buscan estar a la altura en el Mundial, pero Pochettino aún no elige un titular

En muchos ciclos mundialistas a lo largo de las últimas tres décadas, algunos de los mejores jugadores de la selección de Estados Unidos eran sus porteros.

Kasey Keller. Brad Friedel. Tim Howard. Brad Guzan. Todos jugaron en grandes escenarios internacionales a nivel de clubes y su selección nacional siempre podía contar con talento de élite bajo los tres palos, incluso cuando el resto del plantel no estaba a la altura.

No es el caso actual con el equipo de Estados Unidos que se prepara para la Copa del Mundo en su propia casa.

Aunque Matt Freese y Matt Turner han mostrado solidez en la liga local, aún no han alcanzado el nivel de logros internacionales de sus ilustres predecesores, ya sea en clubes o en selección nacional. Ambos esperan poder dejar atrás ese obstáculo a lo largo de las próximas semanas — tan pronto como el entrenador argentino Mauricio Pochettino les haga saber quién será titular para el primer compromiso el viernes por la noche.

“Es justo decir que, históricamente, Estados Unidos ha tenido un gran grupo de porteros”, comentó Freese, guardameta del New York City FC. “Fui fanático de ese grupo de arqueros durante la mayor parte de mi vida. Todavía lo soy. Y por eso es un honor estar en este equipo y formar parte de ese grupo para, con suerte, continuar ese gran legado”.

Estados Unidos llegó esta semana a su base final de entrenamiento para la Copa del Mundo en el condado de Orange, California, pero Pochettino aún no ha anunciado cuál de sus porteros será el titular cuando su equipo inicie la fase de grupos contra Paraguay en Inglewood, California. Y es difícil no ver la falta de un anuncio como un indicador del estado actual de la portería estadounidense.

Freese ha sido el titular habitual desde la Copa Oro de CONCACAF a mediados del año pasado, mientras que Turner fue el arquero titular en la Copa del Mundo de Qatar 2022 bajo el entrenador Gregg Berhalter. Freese parece llevar mano, pero el hecho de que Pochettino aún no lo haya confirmado resulta interesante para los dos candidatos al puesto.

“No hay mucha claridad, pero creo que, para mí, el mensaje es simplemente que hay que estar siempre listo”, manifestó Turner el martes. “Se trata de entrenar muy bien, seguir luchando, y luego se tomará la decisión”.

Sin importar quién reciba el voto de confianza, Estados Unidos tendrá por primera vez a un portero de la Major League Soccer bajo los tres palos en una Copa del Mundo. Eso es un hito para la MLS, pero los estadounidenses están acostumbrados a alinear arqueros que tuvieron en clubes extranjeros.

Freese, de 27 años, ha pasado su carrera profesional en la MLS desde que salió de Harvard a comienzos de 2019. Turner, de 31, también está de regreso en la MLS con el New England Revolution después de que su carrera en Europa se estancó antes de que en verdad pudiera despegar.

Pochettino ha intercalado a sus guardametas en la titularidad en los cuatro partidos de preparación de Estados Unidos este año, e incluso incorporó al tercer arquero, Chris Brady, en la rotación. Turner vio acción en el amistoso ante Senegal del mes pasado, mientras que Freese tuvo la oportunidad apenas el fin de semana en contra de Alemania.

Turner sabe que probablemente está por detrás de Freese en el orden de preferencias de Pochettino, pero la falta de un anuncio lo ha puesto a trabajar aún más duro.

“Tomando en consideración que no he jugado mucho en el último año con la selección nacional, desde luego que eso me hace sentir que la puerta siempre está entreabierta”, expresó Turner. “Todos tienen una oportunidad. Pero creo que el entrenador elegirá siempre al que esté jugando mejor, y va a tomar la decisión correcta para el equipo, y sea cual sea mi papel, voy a estar listo para hacerlo lo mejor que pueda”.

Turner debutó con Estados Unidos a comienzos de 2021, mientras que Freese apenas recibió su primera convocatoria en enero de 2025, debutando finalmente en junio pasado. Sin embargo, no tardó en adueñarse de la titularidad y jugó los seis partidos de la Copa Oro, recibiendo elogios luego de finalizar el certamen con dos encuentros en los que no permitió anotación y detener tres penales durante una tanda.

“Sueño con esta oportunidad”, dijo Freese. “Trabajas para esta oportunidad, pero nunca sabes si va a llegar. Aprendí probablemente hace nueve años que los que trabajan duro sin la promesa de una recompensa son los que suelen triunfar”.

NOTAS: Los 26 jugadores participaron el martes por primera vez en una práctica completa en este ciclo de entrenamientos para la Copa del Mundo. Tyler Adams, quien se perdió el entrenamiento del lunes , se integró al grupo junto con el defensor Chris Richards, quien completó su segundo entrenamiento consecutivo mientras se recupera de una lesión de tobillo que sufrió el mes pasado con el Crystal Palace.

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Mundial: https://apnews.com/fifa-world-cup

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.