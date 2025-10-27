El triple-doble de LaMelo Ball impulsa a los Hornets a vencer 139-113 a los Wizards

LaMelo Ball anotó 38 puntos, capturó 13 rebotes y repartió 13 asistencias para lograr el undécimo triple-doble en su carrera, y los Hornets de Charlotte remontaron una desventaja de dos dígitos al medio tiempo el domingo por la noche para derrotar 139-113 a los Wizards de Washington.

Kon Knueppel, la cuarta selección del draft de junio, sumó 11 de sus 20 unidades durante el impulso de Charlotte en el tercer cuarto y Miles Bridges anotó 22 tantos mientras los Hornets rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas contra Washington. Collin Sexton añadió 20 para Charlotte.

Los Hornets tuvieron un 67.4% de efectividad en la segunda mitad, incluyendo 12 de 16 desde la línea de tres puntos.

CJ McCollum anotó 24 puntos y Alex Sarr consiguió 17 de sus 21 unidades en la primera mitad para los Wizards, quienes recibieron algunos abucheos al final de su primer partido en casa.

Washington tomó una ventaja de 62-51 al medio tiempo cuando Sarr encestó un tiro de 22 pies al sonar la bocina para establecer la primera ventaja de dos dígitos para cualquiera de los equipos. Los Wizards brevemente ampliaron su ventaja, pero Charlotte rápidamente redujo la diferencia a un solo dígito antes de desgastar gradualmente la defensa de Washington.

El triple de Ball para poner el marcador 85-82 le dio a Charlotte la ventaja definitiva, y el novato Sion James encestó triples consecutivos para poner el marcador 93-86 y culminar una racha de 19-4. James anotó todos sus 13 puntos en la segunda mitad.

