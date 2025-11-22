Brandon Ingram anota 24 puntos y Raptors aplastan a Wizards por 140-110 para avanzar en Copa NBA

Brandon Ingram y RJ Barrett anotaron 24 puntos cada uno, Scottie Barnes sumó 23 y los Raptors de Toronto se convirtieron en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa NBA al aplastar el jueves a los Wizards de Washington por 140-110.

Toronto aseguró el primer lugar del Grupo A con la victoria y la derrota de Indiana en Cleveland.

Sandro Mamukelashvili anotó 23 puntos, su número máximo en la temporada, e Immanuel Quickley agregó 17 por Toronto, que mejoró a 3-0 en la Copa NBA y extendió su racha de triunfos en general a seis.

CJ McCollum anotó 20 puntos, Tre Johnson logró 14 y Cam Whitmore agregó 11 por los deplorables Wizards (1-14), que perdieron su decimotercer partido consecutivo y cayeron a 0-10 contra oponentes de la Conferencia Este.

Jamal Shead prodigó 10 asistencias, su mayor cifra de la temporada, por Toronto, que ha ganado diez de 11 compromisos desde una racha de cuatro derrotas que siguió a un triunfo en la apertura de la temporada en Atlanta.

_____

