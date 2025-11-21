FIFA vuelve a sancionar al líder del fútbol de Panamá tras comentario sobre el peso

Días después de que Panamá se clasificara para la Copa Mundial de 2026, la FIFA restringió al presidente de la federación de fútbol del país por no respetar una sanción previa impuesta por avergonzar a una estrella del equipo nacional femenino por su peso.

La FIFA afirmó que Manuel Arias fue "suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol por seis meses", lo cual expirará aproximadamente cuatro semanas antes de que comience la Copa Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Arias fue excluido de asistir al sorteo de la Copa Mundial el cinco de diciembre en Washington, D.C., al cual se espera que asista el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La FIFA indicó que sus jueces disciplinarios también impusieron una multa de 20.000 francos suizos (25.000 dólares) al funcionario panameño por no cumplir con el fallo anterior de su comité de ética que lo suspendió por seis meses hasta julio. No se dieron detalles de cómo violó la prohibición.

Arias sugirió que Marta Cox estaba "gorda" después de que ella hiciera comentarios críticos sobre la organización del equipo nacional, que se clasificó para la Copa Mundial Femenina de 2023.

Él reconoció sus comentarios "desafortunados" en marzo de 2024.

Durante su primera suspensión de seis meses, Arias debería haber estado excluido de dos partidos de clasificación para la Copa Mundial en junio y de la Copa Oro en Estados Unidos que se extendió hasta julio.

Arias puede apelar las últimas sanciones de la FIFA.

Panamá aseguró su lugar en la Copa Mundial masculina al vencer a El Salvador 3-0 el martes, mientras que el anterior líder del grupo, Surinam, perdió en Guatemala 3-1.

