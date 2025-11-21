Christian McCaffrey reflexiona sobre el 'agridulce' traspaso a 49ers antes de enfrentar a Panthers

Cuando Christian McCaffrey hace una retrospectiva de tres años para recordar el canje que lo envió de Carolina a San Francisco y que alteró el rumbo de ambos equipos, experimenta sentimientos encontrados.

McCaffrey tuvo mucho éxito individual durante su estadía con los Panthers, pero ha disfrutado algunos de los momentos más importantes de su carrera con los 49ers desde aquel intercambio, con una aparición en el Super Bowl y un premio de la AP al Jugador Ofensivo del Año de la NFL hace un par de campañas.

El lunes por la noche, McCaffrey tiene la oportunidad de enfrentarse a su antiguo equipo. Los Panthers (6-5) visitan a los 49ers (7-4) en un duelo con grandes implicaciones de playoffs en la Conferencia Nacional.

"Aquel momento fue una gran bendición, pero también fue un momento agridulce para mí", dijo McCaffrey el jueves sobre el canje pactado en octubre de 2022.

"Amaba Charlotte, amaba Carolina. Es donde todavía tengo una casa. Amaba a mis compañeros de equipo y era capitán de ese equipo, así que es extraño cuando te intercambian a mitad de año. Pero cuando miro hacia atrás en mi viaje y lo que ha sucedido desde entonces, no puedo evitar mirar atrás y estar muy agradecido por la oportunidad de venir a San Fran".

Los Panthers han pasado por múltiples cuerpos técnicos y han renovado la plantilla desde que hicieron el canje de hace tres años, dejando sólo un puñado de caras conocidas.

McCaffrey minimizó las emociones de enfrentarse a su antiguo equipo, al enfatizar que cada semana en la NFL es extremadamente importante.

"Siempre hay una motivación adicional", expresó. "Tomo cada semana extremadamente en serio. Esta semana, sin duda, también la tomo en serio".

McCaffrey comenzó su carrera en Carolina después de ser seleccionado octavo en general por los Panthers en el draft de 2017. Superó las 1.000 yardas desde la línea de golpeo como novato cuando Carolina llegó a los playoffs.

Su carrera despegó desde allí.

Acumuló 1.965 yardas desde la línea de golpeo en 2018 cuando fue elegido como miembro del segundo equipo ideal All-Pro. Un año después, se convirtió en el tercer jugador en superar las 1.000 yardas por tierra y por recepción para ser elegido al primer equipo, liderando la liga con totales de 2.392 yardas desde la línea de golpeo y 19 touchdowns.

Las lesiones limitaron a McCaffrey a diez duelos en las dos temporadas siguientes. El entrenador Matt Rhule fue despedido al inicio de la temporada 2022 y McCaffrey fue traspasado a los 49ers poco después en un acuerdo por cuatro selecciones de draft.

McCaffrey sabía que un canje era una posibilidad y en un momento pensó que se dirigía a los Rams antes de recibir la noticia de que San Francisco lo había adquirido.

"Esa semana fue extraña para mí", comentó. "Es difícil no escuchar los rumores a tu alrededor, pero realmente traté de concentrarme en los entrenamientos, en las reuniones. No sabía qué iba a pasar. Pero quería jugar el domingo. No sabía dónde iba a ser, pero sabía que iba a jugar. Así que tuve que volver a concentrarme y enfocarme en lo que tenía que hacer para jugar en un partido de fútbol americano de la NFL ese domingo".

McCaffrey se vistió con el uniforme de San Francisco dos días después de llegar y su impacto en el equipo desde entonces ha sido inmenso.

El escritor de deportes de AP Steve Reed en Charlotte, Carolina del Norte, contribuyó a este informe.

