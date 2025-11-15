El triple-doble 82 de Harden lidera a Clippers 133-127 sobre Mavericks en doble tiempo extra

James Harden anotó cuatro de sus diez puntos en el tiempo extra durante el segundo período adicional y terminó con máximos de la temporada de 41 puntos y 14 rebotes, junto con 11 asistencias, mientras que los Clippers de Los Ángeles vencieron 133-127 a los Mavericks de Dallas en un partido de la Copa NBA el viernes por la noche.

Harden logró el 82do triple-doble de su carrera e Ivica Zubac añadió un máximo de la campaña con 27 unidades y 11 rebotes, mientras que los Clippers (4-8) rompieron una racha de seis derrotas en fila y mejoraron a 2-0 en la Copa NBA.

Naji Marshall, en su primera titularidad de la temporada, y D’Angelo Russell, saliendo desde la banca, anotaron 28 puntos cada uno para liderar a los Mavericks (3-10), que tienen un récord de 0-2 en el torneo. Dallas ha perdido tres partidos consecutivos y siete de sus últimos ocho.

Harden, quien encestó dos triples en el primer tiempo extra, siguió con dos tiros libres acertados y una canasta en penetración para dar a los Clippers una ventaja de 129-125 con 3:07 restantes en el segundo tiempo extra. Los Ángeles lideraba 133-127 con 2:20 por jugar cuando Russell cometió dos de sus siete pérdidas de balón en el siguiente minuto.

Parecía que los Clippers tomaron una ventaja de 125-123 con 1,4 segundos restantes en el primer tiempo extra cuando Daniel Gafford de Dallas fue sancionado por interferencia en un tiro de Harden, pero la revisión de video revirtió la decisión.

Bogdan Bogdanovic de los Clippers tuvo cinco triples y 21 puntos — ambos máximos de la temporada — desde la banca.

Dereck Lively II, quien se perdió los nueve partidos anteriores por un esguince en la rodilla derecha, regresó al mermado frente de los Mavericks. Lively, saliendo desde la banca con una restricción de minutos, anotó cuatro puntos — todos en el cuarto período — y capturó cinco rebotes. Dallas jugó sin los hombres grandes Anthony Davis (octavo partido consecutivo perdido por un tirón en la pantorrilla izquierda) y P.J. Washington Jr. (tirón en el hombro izquierdo en el partido anterior de Dallas).

Los Clippers jugaron su segundo partido después de que Bradley Beal quedara fuera por la temporada con una fractura de cadera el sábado. Kawhi Leonard se perdió su sexto juego seguido por un esguince de tobillo.

