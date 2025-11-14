Alaric Jackson de los Rams jugará el domingo tras ser demandado por video sexual

El tackle izquierdo Alaric Jackson jugará para los Rams de Los Ángeles el domingo después de ser demandado esta semana por una mujer que alega que él grabó actos sexuales con ella en su teléfono sin su consentimiento.

El entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, dijo que el equipo no suspenderá ni retirará a Jackson de su alineación antes de que Los Ángeles (7-2) reciba a los Seahawks de Seattle (7-2) en un encuentro de líderes de la NFC.

“Estamos manejando esas cosas internamente”, afirmó McVay el viernes. “Esto es algo que ocurrió anteriormente, así que mientras él atraviesa ese proceso, manejaremos esas cosas tras bambalinas. Fui informado. No habrá acciones en relación con Alaric en cuanto a su estatus para el juego de esta semana”.

Jackson fue suspendido los dos primeros juegos de la temporada 2024 por una violación no revelada de la política de conducta personal de la NFL, pero la razón no se hizo pública hasta que la mujer presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles el jueves. La demanda de la mujer, que no ha sido nombrada, indica que ella reportó el incidente de mayo de 2024 a la liga, que posteriormente suspendió a Jackson.

Los Rams luego volvieron a firmar a Jackson con un contrato de tres años y 57 millones de dólares en febrero.

“No puedo decir mucho al respecto”, dijo Jackson después de la práctica del viernes. “Es un caso judicial, un asunto legal”.

Jackson dijo que ha hablado con McVay sobre la demanda esta semana. No ha abordado el problema con sus compañeros de equipo y no planea hacerlo.

Cuando se le preguntó qué había aprendido de esta experiencia, Jackson respondió: “Simplemente seguir adelante, honestamente, con mi vida”.

Cuando Jackson regresó de su suspensión la temporada pasada, se negó a hablar de los motivos por los que fue sancionado, solo dijo que fue “definitivamente egoísta” perjudicar a su equipo con sus acciones fuera del campo.

Jackson, ciudadano dual de Canadá y Estados Unidos, está en su tercera temporada como tackle izquierdo titular de Los Ángeles después de haber ingresado inicialmente al equipo como agente libre no reclutado de Iowa. Fue un liniero suplente novato durante la temporada de campeonato del Super Bowl de los Rams en 2021-22.

Jackson ha sido titular en los nueve juegos de esta temporada a pesar de perderse la pretemporada y el campamento de entrenamiento mientras recibía tratamiento por una recurrencia de los coágulos de sangre que lo obligaron a perderse la segunda mitad de la temporada 2022. Ha sido titular en 38 juegos y en los tres juegos de playoffs de los Rams desde entonces.

