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El toletero de Mets Juan Soto sale del juego ante Cachorros por rigidez en la espalda

METS-SOTO-LESIÓN
METS-SOTO-LESIÓN (AP)

El toletero dominicano de los Mets, Juan Soto fue retirado del juego del martes por la noche contra los Cachorros de Chicago debido a rigidez en la espalda.

Soto pareció hacer una mueca cuando elevó para out en la primera entrada. Volvió a elevar para out en la tercera y fue reemplazado en el jardín izquierdo al inicio de la quinta, con Nueva York abajo 7-2.

Jared Young pasó de la primera base al jardín izquierdo, y Mark Vientos, de ascendencia dominicana y nicaragüense, ingresó a la primera base en el tercer turno de Soto en el orden al bate.

En la parte baja de la sexta, los Mets, que ocupan el último lugar de la División Este de la Nacional, informaron que Soto salió por rigidez en el lado izquierdo de la espalda.

Soto, cuatro veces All-Star y ganador en seis ocasiones del premio Bate de Plata, inició la noche bateando para .301, con 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y un OPS de .974.

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En abril estuvo en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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