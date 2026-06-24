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La gran noche al bate de Chisholm Jr. ayuda a Yankees en victoria por 4-3 ante Tigres

Dave Hogg
YANKEES-TIGRES
YANKEES-TIGRES (AP)

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón, impulsó dos carreras y anotó dos veces, y los Yankees de Nueva York vencieron la noche del martes por 4-3 a los Tigres de Detroit.

Chisholm anotó gracias a un rodado productor del panameño José Caballero en la cuarta entrada, antes de pegar un jonrón de dos carreras en la sexta, mientras Nueva York puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas y frenó la seguidilla de cuatro victorias de Detroit.

Carlos Rodón (4-2) se llevó el triunfo al permitir tres carreras y seis hits, con dos bases por bolas, en 5 1/3 entradas. Tres relevistas se encargaron del resto, y David Bednar consiguió los últimos cuatro outs para su 15º salvamento.

Casey Mize (2-5) permitió cuatro carreras, ocho hits y una base por bolas en 5 2/3 entradas. Ponchó a seis y extendió a 27 juegos consecutivos la racha de los Tigers en la que el abridor ha permitido cuatro carreras o menos.

Después de que Caballero puso el marcador 2-1 con su rodado productor en la cuarta, Cody Bellinger retiró a Riley Greene en el plato para cerrar la parte baja del inning.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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