El dueño de los Bills ayuda a inaugurar el nuevo estadio de 2.100 millones de dólares

El propietario de los Bills de Buffalo, Terry Pegula, se emocionó y sollozó al mencionar la pasión que su esposa, Kim, puso para impulsar los planes del nuevo estadio del equipo antes de enfermar.

Mary Wilson se disculpó por quebrarse al recordar el legado de su difunto esposo, Ralph Wilson, fundador de los Bills y propietario miembro del Salón de la Fama.

El pasado se encontró con el presente durante una ceremonia para marcar el inicio de un nuevo capítulo en sus 66 años de historia al cortar el listón del recién construido Highmark Stadium de 2.100 millones de dólares.

“A mi familia, quiero darles las gracias por quedarse a mi lado y mantenerse firmes durante cuatro años difíciles en la historia de nuestra familia”, manifestó Pegula, en referencia a su esposa, que aún se recupera de un debilitante paro cardíaco que sufrió en junio de 2022. Ocurrió meses después de que ella desempeñara un papel en la negociación de un contrato de arrendamiento por 30 años con el estado de Nueva York.

“Kim, ojalá hubieras podido terminar este proyecto con la misma pasión y el mismo trabajo duro con los que lo empezaste”, añadió.

Wilson recordó 1990 y cuando asistió al primer partido de los Bills en la antigua casa del equipo —apodada cariñosamente “The Ralph” en honor a su esposo.

“Fue una gran bendición en mi vida”, expresó Wilson, quien sigue siendo abonada de temporada de los Bills 12 años después de la muerte de su esposo. “Y no puedo esperar para sentarme en mi nuevo asiento aquí mismo en el partido inaugural en casa, el 17 de septiembre, contra los Lions, que era el equipo de la ciudad natal de Ralph”.

Scrimmage de los Bills para inaugurar el nuevo estadio

El primer evento programado del estadio será el “Blue and Red Scrimmage” anual de los Bills, previsto para el 8 de agosto. El equipo también estrenará su nueva casa con partidos de pretemporada como local contra Carolina el 15 de agosto y Pittsburgh el 27 de agosto.

La ceremonia se realizó frente a la entrada norte de la reluciente nueva casa de los Bills, cuya construcción tomó tres años y llevó a la franquicia a la era moderna. El edificio es una estructura imponente que eclipsa lo que queda de la antigua sede de los Bills, inaugurada en 1973 y que ahora está en proceso de demolición.

El nuevo inmueble es muy distinto de la vieja instalación utilitaria y deteriorada, que tenía pasillos oscuros y estrechos, bancas metálicas como asientos y ofrecía poca protección contra las inclemencias del tiempo.

El nuevo estadio cuenta con varios salones suntuosos con pisos alfombrados y amplios pasillos que exhiben arte local. Un alero de techo curvo cubre alrededor del 60% de los asientos y, además, reduce el viento a nivel del campo.

La capacidad también se redujo, de 73.000 a poco más de 60.000, lo que permite un ambiente más compacto e íntimo, con todos los asientos ofreciendo líneas de visión despejadas.

Diseño inspirado en la casa del Tottenham Hotspur

Kim Pegula desempeñó un papel en el diseño y se inspiró en una visita al estadio del Tottenham Hotspur de la Liga Premier de Inglaterra, que ha albergado partidos de la NFL.

“Le dije al caballero que nos estaba dando el recorrido: ‘Quiero que me lleve a los tres peores asientos del estadio’”, recordó Terry Pegula. “Al primer asiento al que me llevó, dije: ‘Vaya, no me importaría sentarme aquí’. Así que intentamos duplicar eso, y creo que hicimos un trabajo bastante bueno”.

Otro cambio importante es que los Bills pasaron de césped artificial a césped natural, con pasto Kentucky bluegrass instalado hace un año para darle tiempo a madurar. El campo también cuenta con serpentines de calefacción subterráneos para evitar que se congele.

Se instalaron sistemas de iluminación y sonido de última generación. Y una gran plaza exterior contará con tres grandes estatuas de bisontes de acero inoxidable, incluido un toro de 27 pies y 23.000 libras diseñado para iluminarse y emitir humo por las fosas nasales.

Los Pegula asumen los sobrecostos

Inicialmente se proyectó que el proyecto costaría 1.400 millones de dólares, con el estado de Nueva York y el condado de Erie aportando 850 millones de dólares en fondos públicos. El resto, incluidos 700 millones de dólares en sobrecostos, lo cubren los Pegula.

Los propietarios compensaron el costo al recaudar 263 millones de dólares en ventas únicas de licencias de asientos, además de beneficiarse de un programa de préstamos de la NFL.

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